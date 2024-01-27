Samanyolu Haber /Gündem / İzmir'de korkutan deprem: Herkes sokağa döküldü! /27 Ocak 2024 08:51

İzmir'de korkutan deprem: Herkes sokağa döküldü!

İzmir'de meydana gelen deprem sonrası herkes sokaklara döküldü. Depremin büyüklüğü 5.1 olarak açıklandı.

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İzmir ve çevre illerde hissedilen deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı. Sarsıntı 8.51 km derinliğinde gerçekleşti.

ERSOY'DAN İLK AÇIKLAMA

Prof. Dr. Şükrü Ersoy depremin ardından yaptığı ilk açıklamada, "Can kaybı yada yıkımın olması mümkün değil. Ancak hasarlı yapılarda küçük hasarlar olabilir. Bu büyüklükteki deprem çok hissedilebilir bir depremdir. Çünkü enerji olarak en az 30 tane 4 büyüklüğündeki depremin enerjisine sahip. Dolayısıyla insanlar çok kaygı duymuş olabilir. Bir miktar rahatlamak için sokakta olmalarında fayda olabilir. Ardından büyük bir deprem gelir demek değil bu. Sadece tedirginliklerini atmaları için ev dışında olmakta yarar olabilir. Mevki olarak bakıldığında Kuşadası Körfezi’nde büyük ihtimalle önemli bir deprem olmayabilir." ifadelerini kullandı.
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