Battal İlgezdi'nin ardından gözler ona çevrildi: Gamze Akkuş İlgezdi'den ilk açıklama!

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre CHP'den istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin eşi CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, eşinin istifası ile ilgili sessizliğini bozdu. Herkesin tavrını merak ettiği İlgezdi, ilk olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İlgezdi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Eskişehir'de katılacağı aday tanıtım toplantısını paylaştı.



"ÖLENE KADAR CHP'DEYİM"



Cansu Canan Özgen ile Özgür İfade programına konuk olan gazeteci Şaban Sevinç, İlgezdi ile görüştüğünü söyledi. Sevinç "Battal Beyin eşi Gamze Hanıma 'peki eşin istifa edip başka partiden aday olacağını söyledi. 'sen kime oy vereceksin?' dedim. ‘Ben onu müsaadenle söylemeyeyim’ dedi. 'CHP’ye oy vereceğim' tabii demedi. 'Peki siz istifa etmeyi düşünüyor musunuz?' dedim. ‘Ben istifa etmeyeceğim, ölünceye kadar CHP’de kalmaya devam edeceğim’ dedi." ifadelerine yer verdi.