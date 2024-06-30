İzmir'de patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İZMİR VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Süleyman Elban, olay yerinde açıklama yaptı. Vali Elban, sanayi tüpünün patladığını söyleyerek durumu ağır yaralıların olduğunu açıkladı.

ÖZEL, TELEFON İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde bir restoranda meydana gelen patlamaya ilişkin olarak İzmir Valisi Süleyman Elban ve Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir ile telefonda görüştü.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Facianın ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da bir açıklama geldi.

İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde Barış Manço Caddesi'ndeki bir unlu mamuller dükkanında saat 15.00 sıralarında patlama oldu.İlk etapta doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilen patlamada çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.Cumhuriyet'te yer alan habere göre ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı öğrenildi.Vali, patlama sonucu 11 binanın hasar aldığını paylaştı.Elban, "Yapılan tespitlere göre bir restoranda sanayi tipi bir tüpün patlaması sonucu 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralımız var. Bazı yaralılarımızın durumu ağır. Bölgede 11 binamız da hasar aldı" dedi.4 yurttaşın yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin bilgi alan Özel, geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini iletti.Belediye Başkanı Demir, ekibiyle birlikte patlamanın yaşandığı bölgede oldukları bilgisini verdi.Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:"Bugün İzmir Torbalı’daki Fevzi Çakmak mahallesinde bulunan bir kıraathanede ilk belirlemelere göre sanayi tüpünden kaynaklandığı değerlendirilen bir patlama meydana gelmiştir. Olay bölgesine; İzmir İl AFAD'dan 2 araç 9 personel, İl Sağlık Müdürlüğünden 8 ambulans 2 UMKE ekibi ve 36 personel sevk edilmiştir. Patlamada maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 35 vatandaşımız da yaralanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Konuya ilişkin tahkikat devam etmektedir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."