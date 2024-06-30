Samanyolu Haber /Gündem / Özel 'geçinemiyoruz' mitinginde konuştu: 'Ya geçim, ya seçim!' /30 Haziran 2024 18:26

Özel 'geçinemiyoruz' mitinginde konuştu: 'Ya geçim, ya seçim!'

CHP'nin ekonomik sıkıntı yaşayanların sesini duyurmak için düzenlediği miting Gebze'de yapıldı.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli Gebze'de 'Geçinemiyoruz Mitingi' düzenledi. Mehmet Şimşek ile Yalçın Karatepe görüşmesini anlatan ve iktidarın ekonomi politikalarını eleştiren CHP lideri Özgür Özel "Bütün geçinemeyenleri 30 Haziran'da Kocaeli'ne bekliyoruz" çağrısı yapmıştı.

Kapılar saat 15.00'ten itibaren açıldı. Vatandaşlar Kocaeli Gebze Kapalı Pazar Alanı’nı doldurdu. Çok sayıda kişi ellerinde pankartlarla alana girdi.

KATILIMCILAR SÖZ ALDI
Binlerce kişinin katıldığı mitingde katılımcılar da söz aldı. Saat 17.30'da Özgür Özel kürsüye çıktı.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

- Sesinizi yükselttiniz, hoş geldiniz. Yoksulluğa alışmayı kabul etmeyenler burada. Burada kim varsa tek bir dertleri var: Geçinememek. Hakkımızı almadan durmayacağız. Enflasyon eziyor, zam gelmiyor. Yazıklar olsun böyle düzene. Bu düzen büyük bir yoksulluk, büyük bir açlık getirmiştir.

- Sokaklar, meydanlar bizimdir. Güvencesizliğe alışın diyorlar, alışmayacağız. Refah payını almak emekçinin hakkıdır. Yok öyle işine gelince sabır, işine gelince direnç istemek. Söz veriyorum, emekli maaşı 1 asgari ücret olana kadar durmayacağız. Kademeyi de, stajı da konuşacağız... Hep beraber başaracağız. Herkesin derdini dile getirmeden buradan ayrılmayacağız. Türkiye işçi sınıfı hakkını size bırakmayacak. Çiftçilerin de yanındayız. Doyurmak için önce doymak gerek.

- Adaletli bir vergi sistemi istiyoruz. Maaşlar hesaplama yüzünden ay ortasında erimeye başlıyor.

AKP'YE GRİ LİSTE TEPKİSİ

- Gri listeden çıktığımızı ilan ettiler. Sanki gri liste Ecevit'ten, Özal'dan, Demirel'den kalmış gibi anlatıyorlar. Bugün güç bela gri listeden çıkılınca bunu başarı gibi anlatıyorlar. Gri liste dediğin Burkina Faso'dur, Suriye'dir... Kara para cennetinin olduğu ülkelerdir. Bunu başarı diye anlatanlara yazıklar olsun.

İSTENEN ASGARİ ÜCRET RAKAMINI AÇIKLADI
- Asgari ücret verildiği günden bugüne neredeyse 4 bin lira kaybetti, bugünkü 17 bin lira o günkü 13 bin lira. Asgari ücrete en az enflasyon kadar zam istiyoruz. En az enflasyon kadar artış istiyoruz. 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz.

- Emekliye bir asgari ücret alana kadar mücadeleye söz mü, yandaşa değil esnafa can suyu verilene kadar mücadeleye söz mü?

- Parayı nerede bulacaksın? Biz gittik anlattık, gösterdik. Dedik ki vergide adalet istiyoruz.

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI!
- Biri çıkmış '4 yıl seçimsiz bir dönem', biri çıkmış 'Erken seçim istemek hainliktir' diyor. Bu meydandan şu sesi duyun, 'Geçinemiyoruz.' Size uyarım şudur: Geçim olmazsa seçim olur!

Meydanda Özel'in konuşması sırasında 'Hükümet istifa, vergide adalet ve geçinemiyoruz' sloganları atıldı.

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