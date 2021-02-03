Samanyolu Haber /Gündem / İzmir'de Polisten çok sert müdahale: Çok sayıda gözaltı /03 Şubat 2021 18:44

İzmir'de Polisten çok sert müdahale: Çok sayıda gözaltı

İzmir'de polis, Boğaziçi öğrencileri ile dayanışma eylemine polis çok sert müdahale etti. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

İzmir'de Polisten çok sert müdahale

İzmir'de  Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yapılmak istenen  Boğaziçi öğrencileri ile dayanışma eylemine polis müdahale etti.


Polis, Boğaziçi'ne destek için toplanan kalabalığı dağıtmak için biber gazı atarken, gözaltına alınanlara sert müdahalede bulundu.

İzmir Üniversite Dayanışması, en az 30 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Gözaltına alınan isimlerin arasından SOL Parti PM üyesi Ozan Can Özgür’ün de olduğu öğrenildi.

Polisin sert müdahalesinde yaralanan CHP İzmir Milletvekilli Mahir Polat, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Burada Boğaziçi’ne destek vermek için basın açıklaması yapmak istedik. Hiçbir şey yokken polis geldi ve saldırmaya başladı. Hedef göstererek bizlere saldırdılar. Ben de darp edildim. Milletvekilli olduğumu bildikleri halde bana saldırdılar. Biber gazları sıktılar. Bu yapılanlar memleket adına utanç vericidir” dedi.


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