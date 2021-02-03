Corona yasakları bir ülkeyi daha karıştırdı

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’te corona virüsü kısıtlamalarına tepki gösteren binlerce kişi sokaklara döküldü. Başkentin ana meydanında toplanan iş yeri sahipleri günlük vaka sayısının azalması ile birlikte hükümetin kafe, bar, mağaza, kafeterya, spor salonları ve diğer işletmelerin açılmasına izin vermesini talep etti.







Salgın nedeniyle zor durumda olduklarını belirten protestocular destek beklediklerini ifade ederek Ekonomi Bakanı Tomislav Coric’i de istifaya çağırdı. Protestoda katılımcıların maske taktığı, ancak sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.





Hırvatistan’da son 24 saatte 730 corona virüsü vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 233 bin 637’ye yükseldi. Son 24 saatte 17 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam ölü sayısı 5 bin 88 olarak kaydedildi.