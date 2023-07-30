Samanyolu Haber /Gündem / Jandarmayı fişleme yaparken yakalayan Tanal'a yargı kıskacı /30 Temmuz 2023 09:33

Jandarmayı fişleme yaparken yakalayan Tanal'a yargı kıskacı

İçişleri Bakanlığı, halkı fişleyen jandarmaya tepki gösteren CHP'li Tanal'ın ismini vermeden "Jandarmamıza 'eşkıya' diyen milletvekilini şiddetle kınıyoruz. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır" dedi.

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Akbelen Ormanı’nda agˆaç kesimine karşı başlayan direnişe desteğe giden CHP Milletvekili Mahmut Tanal, jandarmanın bölgeye gelen vatandaşların kimlik bilgilerini almasına tepki göstermişti. Tanal'ın "fişleme" tepkisi gösterdikten sonra arama kağıdını alıp kaçan jandarma erini kovaladığı anlar gündem olmuştu. Ancak görüntülerin ardından "Mahmut Tanal tutuklansın" başlığı sosyal medyada TT oldu. Bunun üzerine açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, Tanal'ın ismini vermeden "Jandarmamıza 'eşkıya' diyen milletvekilini şiddetle kınıyoruz. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır" dedi. Ancak Tanal, videoya da yansıyan sözlerinde, kimlik bilgilerini elinde tutan jandarmaya "Eşkıya gibi hareket edemezsiniz" demişti.

Muğla’nın Milas ilçesi I·kizköy Mahallesi’ndeki Akbelen Orman'larında ağaç kesimine karşı halkın ve çevrecilerin başlattığı direniş sürüyor. Direnişin 6. gününde (29 Temmuz) Akbelen'e desteğe giden CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, jandarmanın arama kağıdı göstererek, “İçeri girenlerden aranan şahıs var mı yok mu bunu ben nereden bileceğim?” demesi üzerine sinirlenerek, “Fişleme yapamazsınız, bana kararı gösterin” demişti.

Tanal, elinde yazılı karar olmadığını iddia eden jandarmadan kimlik bilgilerinin yazılı olduğu kağıdı istemiş, bu üzerine jandarma eri Tanal'dan kaçmıştı. ”Eşkıya gibi hareket edemezsiniz” diyen Tanal, kendisinden kaçan jandarma erini kovalamıştı.

BAKANLIK: HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTIK
Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından bu kez "Mahmut Tanal tutuklansın" başlığı da Trend Topic (TT) oldu. İçişler, Bakanlığı ise açıklama yayınlayarak isim vermeden Tanal'ı kınadı. Hukuki süreç başlatıldığı duyurulan Bakanlık açıklamasında, "Kahraman Jandarma Teşkilatımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettikleri gibi bir 'kanun ordusudur' ve 184 yıldır eşkıyalarla mücadele etmektedir. Etmeye de devam edecektir. Görevini yapan jandarmamıza 'eşkıya' diyen milletvekilini şiddetle kınıyoruz. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır" denildi.

TANAL: ANAYASAYI HATIRLATAN VEKİLİN HEDEF GÖSTERİLDİĞİ BİR DÜZEN KURDULAR
CHP'li Tanal ise "Mahmut Tanal tutuklansın" başlığının ekran görüntüsünü paylaşarak tepki gösterdi. Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Akbelen Ormanı’nı savunan vatandaşların fişlenmesine karşı çıkmamdan rahatsızlık duyan 5’li Çete’nin beslediği trol çeteleri, Twitter’da 'Mahmut Tanal tutuklansın' başlığıyla sahte gündem etiketi oluşturdu.

Suç işleyenlerin, hukuksuzca davrananların, kanun dışına çıkanların, anayasayı çiğneyenlerin ödüllendirildiği, ağaç katliamına karşı direnen İkizköy halkının yanında duran, anayasayı, hukuk kurallarını hatırlatan milletvekilinin hedef gösterildiği bir düzeni kurdular! Bu tür baskılara, sahtekarlıklara, manipülasyonlara pabuç bırakmayız! Akbelen Ormanı’nda derhal ağaç katliamı durdurulsun!"
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