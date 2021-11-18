Japanya'nın korona paketinde her çocuğa 880 dolar

Japonya’da piyasaların beklediği teşvik paketine dair ayrıntılar belli oldu. Nikkei’nin haberine göre, Japonya’nın yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında yeni bir teşvik paketi ekonomik teşvik paketinin toplam tutarı 78,9 trilyon yen (691 milyar dolar). Paketin yüzde 70’ini mali tedbirler oluşturuyor.







Mali harcamalar, yatırımlar ve kredilerin 55,7 trilyon yen civarında olduğu kaydedildi. Başbakan Fumio Kishida’nın ekonomik durgunluktan çıkış için hazırladığı paket bugün duyurmaya hazırlandığı belirtiliyor.





18 YAŞ ALTINDAKİ HER ÇOCUĞA 880 DOLAR HİBE





Pakette çocuk başına 880 dolar hibe desteği yer alacak. Japonya’da yeni kurulan koalisyon hükûmeti yeni ekonomik teşvik paketinde tüm çocuklara 100 bin yen (880 dolar/9 bin 550 TL) hibe desteği vermeyi planlıyor.





Hibe desteği 18 yaşın altındaki tüm çocuklara, ailelerinin gelir durumuna bakılmaksızın verilecek. Geliri yetersiz hane halkına da ilave destek sağlanacak.





Hisse senedi piyasası bu haberin ardından erken saatlerdeki kayıplarını hızlı bir şekilde geri aldı. Topix Endeksi, yüzde 0,7 düştükten sonra, yatırımcıların teşvik tedbirleri haberine tepki vermelerinin ardından yüzde 0,2 yükseldi.