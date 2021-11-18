Samanyolu Haber /Gündem / Babacan: Düşman aramaya gerek yok, dibe batışımızın sebebi Sayın Erdoğan’dır /18 Kasım 2021 14:18

Babacan: Düşman aramaya gerek yok, dibe batışımızın sebebi Sayın Erdoğan’dır

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ekonomik kriz üzerinden AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sert sözlerle yüklendi. Babacan, ekonominin kötü gidişatından Erdoğan'ın sorumlu olduğunu söyledi.

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Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan’dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çok sert ekonomi eleştirisi geldi.

Twitter hesabındaki paylaşımında Babacan, “Bugün ekonomide dibe batışımızın sebebi, bu kötü yönetimdir. Sayın Erdoğan’dır” ifadesini kullandı.

‘YOKSULLUĞUN, YOKLUĞUN LOBİSİNDE BEŞTEPE’DE’ 

Babacan’ın paylaşımı şöyle: “Sağda solda düşman aramaya gerek yok. Bugün ekonomide dibe batışımızın sebebi, bu kötü yönetimdir. Sayın Erdoğan’dır. Bugünkü ekonomik tablonun, yoksulluğun, yokluğun lobisi de Beştepe’dedir.”

Babacan’ın ekonomiyle ilgili Erdoğan’ı adres gösteren mesajının Merkez Bankası’nın faiz kararının açıklanmasından hemen önce gelmesi dikkat çekti.


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