Babacan: Düşman aramaya gerek yok, dibe batışımızın sebebi Sayın Erdoğan’dır

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan’dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çok sert ekonomi eleştirisi geldi.







Twitter hesabındaki paylaşımında Babacan, “Bugün ekonomide dibe batışımızın sebebi, bu kötü yönetimdir. Sayın Erdoğan’dır” ifadesini kullandı.





‘YOKSULLUĞUN, YOKLUĞUN LOBİSİNDE BEŞTEPE’DE’







Babacan’ın paylaşımı şöyle: “Sağda solda düşman aramaya gerek yok. Bugün ekonomide dibe batışımızın sebebi, bu kötü yönetimdir. Sayın Erdoğan’dır. Bugünkü ekonomik tablonun, yoksulluğun, yokluğun lobisi de Beştepe’dedir.”





Babacan’ın ekonomiyle ilgili Erdoğan’ı adres gösteren mesajının Merkez Bankası’nın faiz kararının açıklanmasından hemen önce gelmesi dikkat çekti.









