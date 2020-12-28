Japonya ülkeyi yabancılara tamamen kapattı

Japon Dışişleri Bakanlığı ülkeye giriş yasağının 28 Aralık Pazartesi günü başlayacağını ve 31 Ocak 2021 tarihine kadar devam edeceğini açıkladı.







Başbakan Suga Yoşihide ise giriş yasağıyla ilgili açıklamasında "Japonya, insanların hayatını kurtarmak ve buna bağlı olarak salgın önlemleri kapsamında tüm yabancılara ülkeye giriş yasağı getirdi." dedi.





Yoşhide ayrıca konuşmasında Japon halkına yeni yıl kutlamaları kapsamında 'sakin' bir yılbaşı geçirmeleri ve sosyal mesafe ile hijyen kurallarına dikkat etmeleri çağrısında bulundu.





Japonya ayrıca, yurt dışından gelen Japon vatandaşlarını 14 günlük karantina uygulamasından muaf tutan kararı da kaldırdı. Japon vatandaşlarından ülkelerine girmeden 72 saat önce negatif Covid testi istenecek.