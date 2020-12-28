Samanyolu Haber /Dünya / Japonya ülkeyi yabancılara tamamen kapattı /28 Aralık 2020 11:09

Japonya ülkeyi yabancılara tamamen kapattı

Japonya, ilk kez İngiltere'de görülen ve daha sonra başka ülkelerde ortaya çıkan koronavirüsün daha hızlı yayılan türüne karşı sınır kapılarını oturumu olmayan tüm yabancılara kapatma kararı aldı.

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Japon Dışişleri Bakanlığı ülkeye giriş yasağının 28 Aralık Pazartesi günü başlayacağını ve 31 Ocak 2021 tarihine kadar devam edeceğini açıkladı.

Başbakan Suga Yoşihide ise giriş yasağıyla ilgili açıklamasında "Japonya, insanların hayatını kurtarmak ve buna bağlı olarak salgın önlemleri kapsamında tüm yabancılara ülkeye giriş yasağı getirdi." dedi.

Yoşhide ayrıca konuşmasında Japon halkına yeni yıl kutlamaları kapsamında 'sakin' bir yılbaşı geçirmeleri ve sosyal mesafe ile hijyen kurallarına dikkat etmeleri çağrısında bulundu.

Japonya ayrıca, yurt dışından gelen Japon vatandaşlarını 14 günlük karantina uygulamasından muaf tutan kararı da kaldırdı. Japon vatandaşlarından ülkelerine girmeden 72 saat önce negatif Covid testi istenecek.
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