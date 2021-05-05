Samanyolu Haber /Dünya / Japonya'da çocuk nüfus son 40 yılın en düşüğünde /05 Mayıs 2021 11:15

Japonya'da çocuk nüfus son 40 yılın en düşüğünde

Japonya'daki çocuk nüfusu, geçen yıla kıyasla 190 bin düşerek 14.93 milyona geriledi, böylece yüzde 11.9 ile son 40 yılın en düşük oranı kaydedilmiş oldu.

SHABER3.COM

İçişleri ve İletişim Bakanlığı'nın yayınladığı verilere göre ülkedeki çocuk nüfusu her yıl azalmaya devam ediyor.

Ülkede 14 yaş ve altı çocuk nüfusu, 1 Nisan 2021 itibarıyla 14,93 milyon olarak kayda geçti.

1982'den beri her yıl düşüş gösteren çocuk nüfusu, önceki yıla oranla 190 bin azaldı. Verilere göre erkek çocuk 7,65 milyon, kız çocuk ise 7,28 milyon seviyesinde kaldı.

Çocukların Japonya nüfusundaki payı ise yüzde 11.9'a geriledi. Veriler 2 yaş ve altı çocuk oranının ise 2,65 milyon düzeyinde olduğunu ortaya çıkardı.

Kamu yayıncısı NHK, bu oranın 40 milyondan fazla nüfusa sahip toplumlar arasında en düşüklerden biri olduğunu bildirdi. Habere göre Güney Kore'de bu oran, yüzde 12.2 seviyesinde.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Japonya'da çocuk nüfus son 40 yılın en düşüğünde Sonraki Haber >>

Cevizoğlu: Bu iş İmamoğlu'na puan getirir, kendi kendilerini şikayet etmiş olabilirler

Cevizoğlu: Bu iş İmamoğlu'na puan getirir, kendi kendilerini şikayet etmiş olabilirler

CHP'den 128 saniyelik 'AK KAPANMA' videosu

CHP'den 128 saniyelik 'AK KAPANMA' videosu

Korkunç kaza: Onlarca ölü ve yaralı var

Korkunç kaza: Onlarca ölü ve yaralı var

14 yaşındaki çocuğa ters kelepçe

14 yaşındaki çocuğa ters kelepçe

Göçmen teknesi battı: Ölü ve yaralılar var

Göçmen teknesi battı: Ölü ve yaralılar var

Açık denizde sıra dışı tatbikat

Açık denizde sıra dışı tatbikat

Yunanistan’daki Türkiyeli mültecilere Ramazan’da kardeşlik köprüsü

Yunanistan’daki Türkiyeli mültecilere Ramazan’da kardeşlik köprüsü

İtikaf için camide toplanan Furkan Vakfı üyelerine biber gazlı müdahale

İtikaf için camide toplanan Furkan Vakfı üyelerine biber gazlı müdahale

"Kayıplar ülkesi"

Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı

Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:24:08