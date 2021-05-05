Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa'da gıda devrimi: Böcek larvasının kullanımı onaylandı /05 Mayıs 2021 10:49

Avrupa'da gıda devrimi: Böcek larvasının kullanımı onaylandı

Avrupa Komisyonu, AB ülkelerinde yenmesi güvenli 'yenilikçi gıda' olarak etiketleme anlaşması uyarınca artık bazı tür böceklerin satılmaya ve tüketilmeye başlanabileceğini duyurdu.

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27 üyeli birlikte yaşayanlar ve ziyaret edenler burada kurutulmuş sarı un kurdu ve Tenebrio molitor adlı yemek kurdu böceğinin larvasını bulabilecek ayrıca sınırdan yiyecek olarak sokabilecekler.

Söz konusu yasanın kabul edilmesi ise artık sadece zaman meselesi.

Euronews'te yer alan habere göre, komisyon açıklamasında "Böceklerin alternatif bir protein kaynağı olarak kullanılması yeni değil ve böcekler dünyanın birçok yerinde düzenli olarak yeniyor" denildi.

Sarı un kurdunun gıda ürünlerinde kullanıldığında, en azından alerjisi olabilecek kişileri uyarmak için açıkça etiketlenmesi gerektiği de eklendi.

Hamburger yapımında kullanılabilir

Böcekler hamburger, protein barlar ve bisküvi yapmak için kullanılabiliyor.

Komisyon, AB'de böceklerin "yeni gıda" haline gelmesi için şu anda 11 başka başvuru daha olduğunu ve bunların Avrupa Gıda Güvenliği Dairesi tarafından değerlendirildiğini söyledi.

Komisyon, sarı kurtçuklarla ilgili kararın önümüzdeki haftalarda resmen kabul edilmesinin beklendiğini söyledi.

AB'de böceğe ilk kez gıda olarak izin veriliyor. Böcekler daha önce bazı üye ülkelerde tüketilebiliyordu ancak bu, bütün böceklerin onaya tabi olmasını gerektiren yeni gıdalar hakkındaki AB yönetmeliğinin 2018 güncellemesinden önceydi.

Çok hızlı büyüyebiliyorlar

Araştırmacılar, gerekli yağ ve amino asitleri içeren sarı un kurtlarının yüksek protein değerini yıllardır biliyorlar. Larvalar bira mayası, buğday kepeği, mısır nişastası ve patates unu gibi çeşitli maddelerde hızla büyüyebiliyor.

Kurtçuklar ve larvaları Güneydoğu Asya ülkelerinin gıda pazarlarında uzun süredir bulunuyor.
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