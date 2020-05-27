Samanyolu Haber /Gündem / Japonya'da hükümet tatile çıkacaklara günlük 185 dolar destek sağlayacak /27 Mayıs 2020 14:50

Japonya'da hükümet tatile çıkacaklara günlük 185 dolar destek sağlayacak

Japonya hükümeti, ülkede turizm sektörünü canlandırmak amacıyla tatile çıkacak vatandaşlara günlük 185 dolar finansal destek verecek. Vatandaşlara buna ek olarak restoran ve dükkanlarda geçerli olacak indirim kuponu dağıtılacak.

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Japonya hükümeti, koronavirüs pandemisi nedeniyle duran turizm sektörünü canlandırmak amacıyla ülkede tatile çıkacak kişilere finansal destek verme kararı aldı.

Kyodo Haber Ajansı'nın aktardığına göre, hükümet, Seyahate Çık adlı inisiyafif altında, tatile çıkacak vatandaşlarına günlük 20 bin yen (185 dolar) destek sağlayacak.

Söz konusu finansal desteğin seyahat masraflarının yarısını karşılayacağı belirtildi. Hükümetin buna ek olarak vatandaşlarına restoran ve dükkanlarda geçerli olacak indirim kuponu dağıtacağı kaydedildi.

Söz konusu uygulamanın Temmuz ayı başında başlaması bekleniyor. Uygulama, Japonya seyahat acentalarına veya doğrudan ülkedeki otellere veya geleneksel Japon misafir evlerine başvuru yapanlar için geçerli olacak. Uygulama, dışarıdan ülkeye geleceklerin masrafları için geçerli olmayacak.

Turizm, ülkede virüsten en fazla etkilenen sektörlerin başında geliyor. Tokyo'da düzenlenmesi planlanan olimpiyat oyunlarının da ertelenmesiyle ve ülke sınırlarının kapalı kalmasının devam etmesiyle birlikte ülkeye yabancı turistlerin gelmesine ilişkin beklentiler de azaldı.

Tokyo Şoko Araştırma adlı şirketin anketine göre, pandemi döneminde 31 şirket, Nisan ayında iflas başvurusu yaptı.

Başbakan Şinzo Abe, pazartesi günü Tokyo'da uygulanan OHAL'in kaldırıldığını duyurdu.

Seyahate Çık inisiyatifi için devlet bütçesinden 1,35 trilyon yen ayrıldığı kaydedildi. Bu miktarın, Abe'nin 200 trilyon yeni geçeceğini duyurduğı acil durum paketinden sağlanacağı belirtildi.
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