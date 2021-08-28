Japonya'da 'kirli Moderna aşı şişesi' paniği: 2 kişi hayatını kaybetti

Japonya geçtiğimiz perşembe günü, bazı tüplerin içerisinde yabancı madde tespit edilmesi sebebiyle Moderna'nın Covid-19 aşılarının kullanımını askıya almıştı.







Bakanlıktan yapılan açıklamada, 30'lu yaşlarında olan iki erkek vatandaşın Moderna'nın ikinci doz aşısını olduktan birkaç gün sonra hayatını kaybettiği, bu kişilerin içerisinde yabancı madde tespit edilen dozlardan yaptırdığı kaydedildi.





Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, maktüllerin asıl ölüm sebebinin araştırılmaya devam ettiği aktarıldı. Tokyo hükümeti ve Moderna'dan yapılan ortak açıklamada, herhangi bir güvenlik veya aşının etkinliğine dair herhangi bir sorun tespit edilmediğini ve askıya almanın sadece bir önlem olduğu ifade edildi.





Japon devlet kanalı NHK, sağlık bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde aşıların içerisinde metalik partiküller bulunduğunu öne sürmüştü.







Japon medyasına göre, şüpheli her 3 aşı partisi de İspanya'da aynı zamanda üretildi. Kirlenmiş aşı tüplerinin toplam sayısının 39 olduğu ve Japonya'daki 8 aşı merkezinde görüldüğü belirtiliyor. Toplamda askıya alınan Moderna aşısıysa 1.63 milyon dozdan fazla.





Moderna'nın Japonya'da dağıtımını yapan ilaç şirketi Takeda, ilk yaptığı açıklamasında kirlenmiş aşıyı olan kişilerde herhangi bir olumsuz durum görülmediğini duyurmuştu.







Japonya Sağlık Bakanlığı aşılama programının sekteye uğramaması için alternatif aşı dozlarının sağlanmasında Takeda ile ortak çalışılacağını bildirdi.





126 milyonu aşkın nüfusa sahip Japonya'da bugüne kadar 1.4 milyon koronavirüs vakası görülürken, salgın sebebiyle yaklaşık 16 bin kişi hayatını kaybetti. Ülkede delta varyantı son dönemlerde vaka sayılarını artırırken nüfusun yaklaşık yüzde 43'ü en az 2 doz aşı oldu.