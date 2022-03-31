Samanyolu Haber /Dünya / Japonya'da reşit olma yaşı düşürüldü /31 Mart 2022 13:39

Japonya'da reşit olma yaşı düşürüldü

Japonya’da medeni kanunda yapılan değişiklikle 146 yılın ardından reşit olma yaşı 20'den 18'e indirildi.

SHABER3.COM

Japonya, 1876'da imparatorluk hükümeti tarafından 20 olarak belirlenen ve 1896'da medeni kanuna giren reşit olma yaşını 18'e düşürdü. Ülkede 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek kanun değişikliğinin ardından 18 ve 19 yaşındaki nüfus için de yeni yasal sorumluluklar doğacak. Daha önce cinayet dışındaki suçlardan kovuşturmaya tabi tutulmayan kişiler, reşit olma yaşının düşürülmesiyle hırsızlık veya tecavüz gibi suçlardan da yargılanabilecek. Revizyon ayrıca 18 ve 19 yaşındaki suçluların tam adlarının ve yüzlerinin medya organlarında yayınlanabilmesinin önünü açacak. Şu anda 18 yaş ve üstü erkekler ve 16 yaş ve üstü kadınların ebeveyn izni ile evlenebildiği ülkede, medeni kanunda yapılan değişiklikle kadınlar için yasal minimum evlilik yaşı 18 olacak. Öte yandan 20 yaşın altındaki kişilere yönelik alkol, sigara ve bahis yasağı sürecek. 

OY KULLANIMINI ETKİLEMEYECEK
Oy kullanma yaşının 18 olduğu Japonya’da, son yasal düzenleme sandığa katılımı etkilemeyecek. Ülkedeki 18 ve 19 yaşındaki nüfusun sosyal yaşama aktif katılımını hedefleyen yasa değişikliği, gençlerin ebeveyn izni olmadan tüketici sözleşmelerine imza atmasının önünü de açması nedeniyle bazı kesimler tarafından endişe ile karşılanıyor. Genç nüfusun daha kolay şekilde dolandırıcıların hedefi haline gelebileceği belirtiliyor. 
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