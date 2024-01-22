Samanyolu Haber /Gündem / Japonların yüzde 86,7'si Çin'e karşı "dostça hissetmiyor" /22 Ocak 2024 10:57

Japonların yüzde 86,7'si Çin'e karşı "dostça hissetmiyor"

Japon hükümetinin yıllık araştırmasında, katılımcıların yüzde 86,7'sinin Çin'e karşı "dostça hissetmediği" ortaya çıktı.

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Japonya Kabine Ofisi her yıl kamuoyu diplomasisi araştırmasında, ülke içinde yaşayan 18 yaş üstü Japonlara, çevre ülkelere yönelik düşüncelerini soruyor.

7 Eylül-15 Ekim 2023'te yapılan ve 3 bin kişiyi kapsayan yıllık araştırmada, katılımcıların Çin, Rusya ve Güney Kore'ye yönelik düşünceleri öğrenildi.

Ocak ayının üçüncü haftasında yayımlanan araştırma sonuçlarına göre, 3 bin kişiden 86,7'sinin Çin'e karşı "dostça hissetmediği" belirlendi.

Söz konusu oran, 1978'den beri yapılan kamuoyu diplomasisi araştırmalarında şimdiye kadarki en yüksek oran olarak kayda geçti.

Japonya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, açıklamasında, araştırma sonucunun "halkın Çin'le ilgili bekleyen sorunlara yönelik ilgisini" yansıttığını belirtti.

Çin ve Japonya ilişkilerini son dönemde Doğu Çin Denizi anlaşmazlıkları, Çin'in Tayvan Boğazı'nda artırdığı nüfuzu ve ekonomi güvenliği endişeleri olumsuz etkiliyor.

Rusya'ya karşı oran yüzde 95,3
Araştırmada, Japonya'nın kuzeydeki komşusu Rusya ile batıdaki komşusu Güney Kore'ye yönelik de kamuoyu yoklandı.

Buna göre Rusya'ya karşı "dostça hissetmediğini" bildirenlerin oranı yüzde 95,3 oldu.

Güney Kore'ye karşı "dostça hissetmediği" belirtenlerin oranı ise yüzde 46,4 olarak kayda geçti.
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