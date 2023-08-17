Samanyolu Haber /Gündem / Javier Milei, seçilirse Arjantin Merkez Bankası’nı kapatacak /17 Ağustos 2023 10:46

Javier Milei, seçilirse Arjantin Merkez Bankası’nı kapatacak

Güney Amerika ülkesi Arjantin’de ön seçimleri kazanan aşırı sağcı Javier Milei, ülkesinde ekim ayında düzenlenecek genel seçimleri kazanması halinde Arjantin Merkez Bankası’nı kapatacağı yönündeki açıklamalarını yineledi.

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Arjantin’de ön seçimlerin galibi aşırı sağcı Javier Milei, Ekim ayında gerçekleşecek seçimleri kazanırsa ülkesinin merkez bankasını kapatacağı sözünü yineledi.

Ön seçimi kazanmasının ardından ilk kez yabancı basına konuşan Milei, Bloomberg’e yaptığı açıklamalarda merkez bankasına yönelik eleştirilerinin dozunu artırdı.

Milei, bu kuruma gerek olmadığını dile getirerek Arjantin Merkez Bankası’nı “dünyanın en büyük çöplüğü” olarak niteledi.

Milei röportaj sırasında, “Merkez Bankaları dört kategoriye ayrılır. Biri Fed (Amerikan Merkez Bankası) gibi kötü olanlar, diğeri Latin Amerika’dakiler gibi çok kötü olanlar, korkunç kötü olanlar ve Arjantin Merkez Bankası” sözlerini sarf etti.

Milei, amacının Arjantin’in borcunu ödemek ve ülke ekonomisinin temerrüde düşmesini engellemek olduğunu vurguladı.
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