Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul’da halk otobüsü denize düştü /17 Ağustos 2023 10:16

İstanbul’da halk otobüsü denize düştü

İstanbul'da İETT Durağında park halinde duran İETT otobüsünü denize düştü. Valilikten yapılan açıklamada ölü ve yaralının olmadığı belirtildi.

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Eminönü Haliç Metro İETT Durağında park halinde duran özel halk otobüsü denize düştü. Otobüsün içinde yolcu bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Sabah saatlerinde meydana gelen ölen ve yaralanan olmazken, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


“KENDİ KENDİNE HAREKET ETTİ”

Otobüsün şoförü Ramazan Şahin “Park halinde duruyordu. Arabaya binecektim, kendi kendine hareket etti, denize gitti. Nasıl oldu bilmiyorum. Çıkınca bakacağız” dedi.

İstanbul Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada “Saat 08.09' da Emniyet haber merkezi’nden alınan bilgiye göre Fatih Eminönü Demirtaş Mahallesi Ragıp Gümüşpala Caddesi Eminönü İETT garajı içerisinde park halinde bulunan EM1 hat numaralı boş  (Eminönü-Kulaksız)  Özel Halk Otobüsü el freni boşalarak denize düşmüştür. İtfaiye ekipleri, sahil güvenlik ve yol bakımdan 1 adet vinç olay yerindedir. Ölü ve yaralı yoktur.” ifadeleri yer aldı.

İBB’DEN AÇIKLAMA 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden de Eminönü’nde denize düşen özel halk otobüsüyle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, “Fatih Eminönü İETT garajı içerisinde bulunan EM1 Kulaksız-Eminönü hattında çalışan boş özel halk otobüsü, şoförünün el frenini çekmeden araçtan inmesi sebebiyle kayarak denize düşmüştür. Olayda can kaybı ve yaralanma olmamıştır. Şoförle ilgili tahkikat başlatılırken, otobüsü çıkarma çalışmaları devam etmektedir.” denildi.
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