Samanyolu Haber /Gündem / Jet hızıyla iddianame: Koca’nın 13 yıl hapsi istendi /14 Aralık 2023 22:41

Jet hızıyla iddianame: Koca’nın 13 yıl hapsi istendi

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası hakem Halil Umut Meler'e saldıran 4 şüpheli hakkında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı. Jet hızıyla hazırlanan iddianamede, Faruk Koca için 3 suçtan toplam 13 yıla kadar ceza istendi.

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Bold Medya'da yer alan habere göre MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonrası çıkan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, saldıran 4 isim hakkında iddianame hazırladı.

Savcı, hakem Halil Umut Meler’e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca’nın da bulunduğu 4 şüpheli hakkındaki hapis cezası istedi.

İddianamede Meler “müşteki” olarak gösterilirken, Faruk Koca, Kenan Çelikkaya, Osman Erkam Can ve Şahin Yunus Şahin “şüpheli” olarak yer aldı.

İddianamede, şüphelilerden Koca hakkında “kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama” suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne, “tehdit” suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis, “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık” suçundan ise 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası talep edildi.

Şüphelilerden Çelikkaya ve Şahin hakkında “kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama” suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası ve “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık” suçundan da 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası istendi.

Can hakkında ise “kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs” suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya, “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık” suçundan da 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası talep edildi.

STATLARA GİRİŞ YASAĞI

İddianamede, şüphelilerden Faruk Koca’nın MKE Ankaragücü takımının başkanı, Osman Erkam Can’ın profesyonel takım sorumlusu olduğu, Şahin Yunus Şahin ve Kenan Çelikkaya’nın ise söz konusu müsabakada VIP tribününde seyirci olarak bulundukları anlatıldı.

Meler’in müsabakanın son düdüğünü çaldıktan sonra hakemlerin sahadan güvenlik eşliğinde ayrılmak üzere sahanın orta alanında toplandıkları ifade edilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

“Bu sırada hakemlerin bulundukları yere tribünden inerek gelen şüpheli Koca’nın, Meler’in sol göz alt tarafına denk gelecek şekilde sağ el yumruğu ile vurduğu, bu darbe üzerine Meler’in yere düştüğü ve kargaşa çıktığı, kargaşa devam ederken yine tribünden inerek buraya gelen diğer şüpheliler Şahin ve Çelikkaya’nın, o sırada yerde bulunan Meler’in çeşitli yerlerine birden fazla kez tekme ile vurarak darp ettikleri anlaşılmıştır.

Yine kargaşa esnasında Meler’in ayağa kaldırıldığı ve etrafının kalabalık olduğu sırada olay yerine gelen şüpheli Can’ın kalabalığın arasından Meler’e yönelik tekme salladığı ancak isabet ettiremediği, sonrasında araya giren güvenlik güçlerinin müdahalesi ile saldırının sonlandırıldığı ve müsabaka alanının tahliye edildiği tespit edilmiştir.”

İddianamede, tüm şüpheliler hakkında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un 18. maddesi uyarınca seyirden men yasağı talep edildi.

İddianame, Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.
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