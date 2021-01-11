Joe Biden CIA'in başına getireceği ismi belirledi

20 Ocak'ta göreve başlamadan önce ekibini oluşturma hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Biden ve ekibinden CIA'in tepesine yapılacak atama ile ilgili açıklama yapıldı.







Açıklamada, Burns'un onlarca yıllık deneyimine vurgu yapıldı ve ABD halkını güvende tutacağı belirtildi.





ABD'nin 40'ıncı devlet başkanı Ronald Reagan'dan Barack Obama yönetimlerine kadar bir çok başkan ile çalışan William J Burns ile ilgili açıklamasında, Biden, "Amerikan halkı bir sonraki CIA Direktörümüz olarak onunla mışıl mışıl uyuyacak" dedi.





Onaylandığı takdirde Burns, CIA tarihinde deneyimi Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen ilk yönetici olacak.