Samanyolu Haber /Dünya / Joe Biden'dan Kurban Bayramı mesajı /20 Temmuz 2021 21:37

Joe Biden'dan Kurban Bayramı mesajı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladığı belirtildi. Söz konusu açıklama Beyaz Saray’ın internet sayfasında yer aldı.

SHABER3.COM

Amerika'nın Sesi internet sitesinde yer alan habere göre Başkan Joe Biden, dünya genelindeki Müslümanlar’ın Kurban Bayramı’nı kutladı. Biden, bayram ve Hac geleneklerinin Corona virüsüyle mücadele edilen bu yıl her zamankinden önemli olduğuna dikkat çekti.

Beyaz Saray’ın internet sayfasında yayınlanan mesajda şu sözlere yer verildi:

‘‘Jill ve ben, dünyanın her yerinde Kurban Bayramı'nı kutlayanlara en içten selamlarımızı gönderiyoruz. İbrahim ve oğlunun Tanrı'ya olan bağlılığını anarken daha az şanslı olanlara yardım etmeye yönelik bayram ve Hac gelenekleri Corona virüsünün zorluklarını aştığımız, küresel salgınla mücadele ettiğimiz ve ondan kurtulmak için çalıştığımız bu yıl özel bir anlam taşıyor. Amerikan halkı, dünya genelinde aralarında nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkelerin de olduğu ülkelere yarım milyon aşı bağışlayarak Corona virüsüne karşı küresel düzeyde verilen mücadeleye yardım etmekten gurur duyuyor.”

Biden, bu salgını her yerde sona erdirmek ve hayat kurtarmak için hep birlikte çalışmaları gerektiğini vurguladı.

“Dünyanın her köşesinden farklı yollarda yürüyen insanları bir araya getiren Hac, İslam’ın eşitliğe bağlılığının ve İbrahimi inancının ortak köklerinin de bir hatırlatması” diyen Biden, ABD’nin salgından daha güçlü çıkabilmek için uluslararası toplumla ve gelecek yıl Hacca gitmeyi isteyen binlerce Amerikalı Müslüman’la birlikte çalışmaya kararlı olduğunu belirtti.

Biden açıklamasını, “Amerikan halkı adına bu günü kutlayan herkese güvenli ve harika bir bayram dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun’’ sözleriyle tamamladı.

Başkan Joe Biden açıklamasının bir kısmını Twitter’dan da yayınladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Joe Biden'dan Kurban Bayramı mesajı Sonraki Haber >>

Türkiye'ye yaklaşan 'büyük mülteci dalgası'

Türkiye'ye yaklaşan 'büyük mülteci dalgası'

KHK’lı İhraç Üstteğmen'in eşinden önemli açıklamalar

KHK’lı İhraç Üstteğmen'in eşinden önemli açıklamalar

İktidara 15 Temmuz soruları

İktidara 15 Temmuz soruları

Hap gibi: Enişte’n duygularla 15 Temmuz ve silahlı AKP’liler

Hap gibi: Enişte’n duygularla 15 Temmuz ve silahlı AKP’liler

TIR 150 kişilik grubu fütursuzca indirip gitti

TIR 150 kişilik grubu fütursuzca indirip gitti

Almanya'da büyük sel felaketi

Almanya'da büyük sel felaketi

İstanbul'un göbeğinde gaspçı dehşeti

İstanbul'un göbeğinde gaspçı dehşeti

GEÇTİM MERİÇ’TEN Belgesel Film

GEÇTİM MERİÇ’TEN Belgesel Film

Mehmet Ali Şengül Dünya'nın dört bir yanında anıldı

Mehmet Ali Şengül Dünya'nın dört bir yanında anıldı

Çocuğunu yanan binadan böyle aşağı attı!

Çocuğunu yanan binadan böyle aşağı attı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:24:46