Samanyolu Haber /Dünya / Johnson & Johnson aşısı için yeni karar /14 Nisan 2021 23:26

Johnson & Johnson aşısı için yeni karar

Johnson & Johnson uzmanlarınca geliştirilen koronavirüs aşısının İsveç ve Danimarka'da uygulamasının durdurulması sonrasında Hollanda da benzer bir karar alındığı belirtildi.

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Hollanda Sağlık Refah ve Spor Bakanlığı, ABD'li ilaç şirketi Johnson & Johnson'ın ürettiği tek dozluk yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının kullanımının durdurulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, aşı ile ilgili ABD'de bazı deneylerin devam ettiği ve durdurma talebinin Johnson & Johnson firmasından geldiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA), Johnson & Johnson'un ürettiği yeni tip Koronavirüs aşısının pıhtılaşmaya neden olup olmadığına ilişkin araştırmanın sonucunun beklendiği kaydedildi.

Hollanda'da geçici hükümetin Sağlık Bakanı Hugo De Jonge, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Aşı güvenliği her zaman önceliğimizde ve haftaya daha fazlasını bilmeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Dün İsveç ve Danimarka, AstraZeneca aşısı ile benzer "kan pıhtılaşması" raporları nedeniyle, Johnson & Johnson aşısının kullanımını askıya aldıklarını duyurmuştu.

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