Johnson: Ukraynalı askerleri İngiltere ve Polonya’da eğitiyoruz

İngiltere Ukrayna’ya 80’i Mastiff, Husky ve Wolfhound olmak üzere 120 zırhlı araç ile Spartan’lar dahil olmak üzere 40 muharebe keşif aracı göndereceğini duyurmuştu. The Guardian’ın aktardığına göre savunma kaynakları bu eğitimlerin birkaç hafta sürebileceğini söyledi.







Polonya’daki İngiltere güçlerinin Ukrayna askerlerine Starstreak hava savunma füze sistemi ve Stormer araçlarının kullanımı konusunda eğitim verdiği belirtiliyor.





Johnson’ın sözcüsü “Müttefiklerimizle birlikte, Ukraynalıların muhtemelen daha önce tecrübelerinin olmadığı yeni ekipman türleri sağlamak için hareket ediyoruz. Bu nedenle, bu ancak onlardan en iyi şekilde yararlanmak için gerekli eğitimi almaları durumunda anlamlı” dedi.