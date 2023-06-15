Jorge Jesus'tan Ali Koç'a eleştiri: 'Güvensem kalırdım'

Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus, ayrılığın ardından konuştu.





Portekizli teknik direktör, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un yeni vaatlerini samimi bulmadığını, bu yüzden ayrılmayı tercih ettiğini söyledi.







İstanbul’u sevdiğini dile getiren Portekizli hoca, “Buraya gelene kadar her şey çok güzeldi, sonra zaman içerisinde bazı sözlerin yerine getirilmediğini gördüm. Taraftarla karşı karşıya kaldığım günler oldu. Islıkladıkları, yuhaladıkları oyuncuları benim getirdiğimi düşünüyorlardı. Böyle bir şey yok. Transferlerin çoğu başkan tarafından gerçekleşti. Devre arasında oyuncu istedim ‘Para yok’ dendi. İkinci gelen teklife hemen cevap vermedim. ‘Samandıra ve transfer sende’ dedi. İnanmadım. Çünkü daha önce vadettiklerini hiç yerine getirmedi. Bu yüzden kalmamın bir anlamı yoktu. Güvensem kalırdım. Ayrıldığım için üzgünüm” dedi.













YILMAZ’DAN KOÇ’A ELEŞTİRİ

Fenerbahçe 2000 Derneği Başkanı Şevket Yılmaz, Ali Koç’u eleştirip, “2018’de başkan seçildiğinizde başarılı olabileceğinizi düşünmüştüm. Daha 1. yılınızda tüm Fenerbahçeliler gibi beni de hüsrana uğrattınız. Belki 2. yılınızda bir şeyler düzelir beklentileri karşılık bulur dedim. Ama 3., 4., 5. yılınızda hepimizi kahrettiniz. Sizinle övünebileceğimiz tek şey Fenerbahçe’nin tüm borçlarını sıfırlamanızdır. Bu da bize çok kızsak ve üzülsek de bir nebze teselli olur” diye konuştu.