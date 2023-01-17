JPMorgan, 175 milyon dolara satın aldığı girişimde kandırıldı

Son dönemde Netflix belgesellerine konu olacak bir olay yaşandı. Federal yardıma başvurmak isteyen üniversite öğrencilerine yönelik bir finansal platform olan Frank adlı girişim, 2021 yazında JPMorgan'a başvurdu. JPMorgan'ın bir yöneticisi, Eylül 2021'de yaptığı bir basın açıklamasında Frank'in öğrencilerle daha derin bir etkileşim için benzersiz bir fırsat sunduğunu ve şirketi satın aldıklarını söyledi.





JPMorgan, anlaşmayı 6 bin kurumda 5 milyondan fazla öğrenci tarafından kullanılan, en hızlı büyüyen üniversite finansal planlama platformu olarak lanse etti. Ayrıca, satın almanın bir parçası olarak girişimin kurucusu Charlie Javice de JPMorgan'a katıldı. Buraya kadar herhangi bir sıkıntı yok gibi görünüyor, ancak her şey bundan sonra başladı.





İşlemin kapanmasından aylar sonra JPMorgan, 400 bin Frank müşterisine pazarlama e-postalası gönderdi. JPMorgan'a göre, bu e-postaların şaşırtıcı bir şekilde yüzde 70'i geri döndü. Bu da Javice ve şirket aleyhine bir soruşturma açılmasına neden oldu. Bankanın iddiasına göre, 2021'in ortalarında potansiyel bir satışla ilgili olarak JPMorgan’a başvuran Javice, girişiminin ölçeği hakkında bankaya yalan söyledi. Şirkete göre Javice, durum tespiti sürecinde Frank’in müşteri tabanının onaylanması için baskı yapıldıktan sonra milyonlarca sahte hesap oluşturdu.





JPMorgan, Javice'in, girişimi 175 milyon dolara satmak için Frank’in başarısı, büyüklüğü hakkında yalan söylediğini iddia etti. Şirket, Javice'in veri toplama odasına yerleştirilen belgelerde, tanıtım materyallerinde ve 4,25 milyondan fazla öğrencinin Frank hesapları oluşturduğu sözlü sunumlarda temsil ettiğini belirtti.





4 milyon kullanıcı yerine 300 binden az kullanıcısı var





JPMorgan, Frank'in gerçekte 300 binden az kullanıcısı olduğunu iddia ediyor, bu da Javice'nin siteyi satarken belirttiği kullanıcı sayısının yüzde 10'undan daha azına tekabül ediyor.





JPMorgan, Javice ve Frank'in baş büyüme sorumlusu Olivier Amar'a dava açtı. Ancak durum bununla da sınırla kalmadı, zira Javice’nin bir avukatı The Wall Street Journal’a JPMorgan’ın kendisine borçlu olunan milyonlarca doları ödemekten kaçınmak için geçen yılın sonlarında Javice’i kovmak için nedenler ürettiğini söyledi. Javice de bankanın yasal faturalarını ödemesi gerektiğini söyleyerek JPMorgan’a dava açtı. Bu ilginç davanın nasıl sonuçlanacağını merakla bekliyor olacağız.