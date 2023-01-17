Bahçeli'den seçim çıkışı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu.





Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları:





*MHP, önümüzdeki baharda gerçekleşmesi gündemde olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimine hazırdır, başarıya inanmıştır.





*15 Ocak’tan itibaren seçim sürecine girdiğimiz, bu suretle seçim hazırlıklarını daha da yoğunlaştırmaya karar verdiğimiz malumdur.





*Seçimin ne zaman yapılacağıyla ilgili tartışmaların bir an evvel son bulması, mevsim şartlarıyla birlikte uygun bir tarihin mutabakatla tespiti iyi niyetli beklentimizdir.





*Böyle bir karar çıkarsa bu durum bir erken seçim değil, seçim tarihinin güncellenmesi şeklinde yorumlanmalıdır. Kriz çıkarmanın, kavga iklimi yaratmanın ahlaken bir karşılığı olmayacağını görmek lazımdır.





*Muhalefet partileri bu yönde adımdan imtina ederse, cumhurbaşkanımız Anayasa 116. madde 2. fıkra uyarınca seçimlerin yenilenmesine karar verebilecektir. MHP, iki alternatife de hazırdır.





“MAYIS AYI İÇİNDE BU İŞİ BİTİRELİM”





*Cumhurbaşkanımız seçimlerin yenilenmesine karar verdiği anda, 60 günlük süre de işlemeye başlayacaktır.









*Muhalefet şayet seçimlerden umut kesmemişlerse, ipe un sermeyi bir kenara bırakma düşüncesine sabitlenmemişlerse TBMM’de makul tarihin uzlaşmayla belirlenmesi önünde hiçbir engel kalmayacaktır. Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim, sözü ve kararı aziz milletimizin kutlu iradesine verelim.





“SANDIK ER MEYDANIDIR”





*Sandıktan korkmanın millet iradesinden kaçmanın hiç kimseye bir yararı dokunmamaktadır. Seçimlerin şölen havasında yapılması hepimizin görevidir. Sandık er meydanıdır. Milli iradenin tecelli beyanıdır. Muhalefet partilerinin çekinecek bir durumları yoksa buyursunlar.





*Dümeni kırık bir geminin güvenli limana yaklaşması mümkün değildir. Bizim rotamız bellidir. Her şeyin mühim noktası iyi bir başlangıçtır. Yarı yarıya başarı demektir. Her başarının ardında çalışmanın fazileti vardır.





*Seçimlere bütün imkan ve inancımızla hazırlık yapıyoruz. Karşımızda utanç duvarı gibi duruş gösterenleri bozmak için çalışıyoruz. Bugüne kadar ne yaptık? Milletimizin gönül kapısını nasıl açıldık?





*Vatanımızın her köşesine ziyaretler düzenledik. Siz değerli vekillerimizin katkılarıyla milletimizin sesi olmak için çalıştık. Emeklilerimizle, işçilerimizle, şehit ve gazi yakınlarıyla buluşup özlem giderdik.





*966 ilçemizi kucakladık. Sahaya indik siyasetin nabzını ölçtük. Her beklentiye kula verdik, notumuzu aldık. Köyüm benim sohbet toplantılarında, yurdumuzun her sathını köy köy dolaşarak milletimizin derdini dinledik. Komşularımızla yüz yüze teması esas alan faaliyetimizi planlayıp yansıttık.







