Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca Erdoğan'ı geçti /26 Nisan 2020 21:48

Bakan Koca Erdoğan'ı geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal paylaşım sitesi Instagram'daki takipçi sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçtiği görüldü.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram hesabındaki 7.6 milyon takipçi ile 7.5 milyon takipçisi bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı geçerek Türkiye'de en fazla takipçisi olan siyasetçi konumuna yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram hesabında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı geçerek Türkiye'de en fazla takipçisi olan siyasetçi konumuna yükseldi.

Erdoğan'ın Instagram'da 7.5 milyon takipçisi bulunurken, Fahrettin Koca'nın ise 7.6 milyon takipçiye yükselmesi dikkat çekti.

Salgından önce takipçisi 1 milyondan daha azdı 

Koronavirüs sürecinden önce 1 milyondan az takipçisi bulunan Koca'nın salgın sürecinde ön plana çıkması, sık sık toplantılar yapması ve her akşam Koronavirüs verilerini paylaşıp, bilgilendirmede bulunması, Bakan Koca'nın hızlıca yükselmesine neden oldu.



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