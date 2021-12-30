Samanyolu Haber /Gündem / Kabe'de o uygulamaya yeniden geri dönüldü /30 Aralık 2021 08:59

Kabe'de o uygulamaya yeniden geri dönüldü

Suudi Arabistan, Covid-19 önlemleri kapsamında Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de 30 Aralık'tan itibaren sosyal mesafenin yeniden uygulanmaya başlanacağını açıkladı.

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Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Başkanlığından bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Covid-19 vakalarında görülen artış üzerine kutsal mekanlarda yeniden kısıtlamalar getirildi.

Karar gereği 30 Aralık'tan itibaren Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de sosyal mesafe uygulanacak.

Suudi Arabistan, 15 Ekim'de Covid-19 kısıtlamalarını hafifletme çerçevesinde Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin tam kapasiteyle ibadete açılmasına izin vereceğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan'da Covid-19 salgınında bugüne kadar 8 bin 874 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı da 554 bin 665'e ulaştı.
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