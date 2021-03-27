Kabine kulisleri hareketlendi: Berat Albayrak 'kesin bakan oluyor' iddiası

TV5 kanalında Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.





Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden Instagram hesabından paylaşım yaparak istifa eden ve o günden bu yana nerede olduğu bilinmeyen Berat Albayrak'ın dönüş yapacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.





TV5'te yayınlanan 'Ekonomi ve Ötesi' programında konuşan ekonomist İbrahim Kahveci, Berat Albayrak için yeni kabinede yeni bir bakanlık düşünüldüğünü dile getirdi.





Kahveci yaptığı açıklamada, “Berat Albayrak'ın ağırlığı piyasaya çöküyor. Sayın Albayrak'a muhtemelen bir yer bakılıyor. En ideal gözüken yer Enerji Bakanlığı” ifadelerini kullandı.





Öte yandan gece yarısı kulislerde Albayrak'ın Cumhurbaşkanlığı yardımcılğına getirildiği iddiası ortaya atıldı. Albayrak'ın kabinedeki yeni görevinin sabaha karşı açıklanacağı, canlı yayın için iktidar partisine yakın yayın politikası izleyen TV kanallarnının muhabir ve kameramanlarının bekletildiği iddia edildi.