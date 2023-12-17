Samanyolu Haber /Gündem / Kaç Suriyeliye vatandaşlık verildi: İşte resmi rakamlar! /17 Aralık 2023 10:07

Kaç Suriyeliye vatandaşlık verildi: İşte resmi rakamlar!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde, Türk vatandaşlığı kazanan Suriyeli sayısını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde; "2023 Aralık ayı itibariyle 238 bin 55 geçici koruma altında bulunan Suriye uyruklu yabancı, istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanmıştır. Bunların 134 bin 422'si reşit 100 bin 633'ü çocuktur. 18 yaşından büyük olanın sayısı 156 bin 987'dir" dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının görüşmeleri devam ediyor.

Meclis’te hükümet adına milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Yerlikaya, vatandaşlık alan Suriyelilerin sayısına ilişkin şunları söyledi:

"İstanbul'da oluşturulan 38 adet mobil göç noktalarında, düzensiz göçmen olduğu tespit edilen yabancılar sınır dışı işlemleri için geri gönderilme merkezlerine sevk edilmektedir. Söz konusu mobil göç noktalarında 2023 yılında 143 bin 47 yabancının yasal kalışları sorgulanmıştır. Düzensiz göçmen olduğu tespit edilen 47 bin 466 yabancı sınır dışı edilmek üzere geri gönderilme merkezine sevk edilmiştir.

2023 Aralık ayı itibariyle 238 bin 55 geçici koruma altında bulunan Suriye uyruklu yabancı, istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanmıştır. Bunların 134 bin 422'si reşit 100 bin 633'ü çocuktur. 18 yaşından büyük olanın sayısı 156 bin 987'dir."
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