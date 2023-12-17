Samanyolu Haber /Spor / Sadettin Saran, Ali Koç'a rakip mi oluyor; FB bu konuyu konuşuyor /17 Aralık 2023 10:17

Sadettin Saran, Ali Koç'a rakip mi oluyor; FB bu konuyu konuşuyor

Sarı lacivertlilerde Ali Koç'un başkanlık için hazırlıklarını yap dediği öne sürülen Sadettin Saran'ın, adaylık hakkındaki düşüncesi belli oldu.

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Fenerbahçe'deki başkanlık serüveninin 6. yılına giren Ali Koç hakkında dün spor kamuoyunda tartışma yaratan bir kulis bilgisi tartışılmıştı.

Fanatik yazarı Umut Eken, Ali Koç ile Sadettin Saran'ın görüştüğünü, Koç’un, “Ben seçime girmiyorum. Hazırlıklarını yap” sözü üzerine Saran'ın çalışmalara başladığını aktarmıştı.

Ortaya atılan iddialar ve spekülasyonlar hakkında yeni bir bilgi paylaşıldı.

Spor yorumcusu ve muhabiri Yağız Sabuncuoğlu, Saran'ın başkanlık hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Sabuncuoğlu, Saran'ın Fenerbahçe şampiyonluğa giderken takımı seçim atmosferine sokmak istemediğini belirtti.

Ayrıca Saran'ın Koç başkan adayı olmazsa aday olacağını söyledi.

Yağız Sabuncuoğlu şunları aktardı:

"Sadettin Saran, Ali Koç aday olmazsa aday olacak. Ali Koç aday olursa onu destekleyecek. Fenerbahçe şampiyonluk potasındayken camiayı ve takımı seçim atmosferine sokmamak için uzun süredir bir şey konuşmuyor. ‘Öncelik Fenerbahçe’nin şampiyonluğu, seçim sonra gelir’ düşüncesinde."

ADAY OLMAYI DÜŞÜNENLER VAR
Ünlü spor yorumcusu Sabuncuoğlu, Ali Koç'un aday olmaması durumunda Saran dışında da aday olmayı düşünen isimlerin olduğunu bildirdi.
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