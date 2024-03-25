Kaçırılan 250'den fazla çocuk kurtarıldı

Çocukları okuldan kaçırılan aileler, olaydan iki gün sonra okulun önünde toplanmıştıFotoğraf: Sunday Alamba/AP Photo/picture alliance
Nijerya'nın kuzeybatısında yer alan Kuriga kentindeki bir okuldan 7 Mart'ta kaçırılan yüzlerce öğrencinin kurtarıldığı açıklandı. Kaduna Eyaleti Valisi Uba Sani, Pazar günü yaptığı açıklamada , "Kuriga'daki okuldan kaçırılan öğrenciler, herhangi biz zarar görmeden serbest bırakıldı" bilgisini paylaştı. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Vali, kaçırılan 287 çocuğun tamamının serbest kalıp kalmadığı ve kurtarma süreci ile ilgili detay vermedi.
7 Mart sabahı yerel saat ile 08:00 sularında ağır silahlara sahip bir grup Kuriga kentindeki ilk ve ortaokula baskın düzenlemiş, saldırganlar okulda bulunan 700 kadar çocuğu ormana doğru yürümeye zorlamış, bir grup çocuk ve yetişkin saldırganlardan kaçmayı başarmıştı.
213 milyondan fazla nufusa sahip ülkenin kuzeyi ve merkezinde silahlı gruplar sık sık sivilleri kaçırma amaçlı saldırılar düzenliyor. On sene önce, Nisan 2014'te de radikal İslamcı grup Boko Haram, Borno Eyaleti'ndeki Chibok'tan 276 çocuğu kaçırmıştı. Bu çocukların bir bölümü bugüne dek bulunabilmiş değil. Boko Haram ve benzeri cihatçı gruplar sivilleri kaçırdıktan sonra çoğunlukla siyasi taleplerde bulunuyor veya kız çocuklarını zorla eş olarak alıp onları köleleştiriyor.