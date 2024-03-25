Samanyolu Haber /Gündem / Moskova terör saldırısında ölü sayısı 137’ye çıktı /25 Mart 2024 11:41

Moskova terör saldırısında ölü sayısı 137’ye çıktı

Moskova’daki terör saldırısında soruşturma derinleştirilirken Ölü sayısı da giderek artıyor

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Geçtiğimiz Cuma akşamı Moskova’da, Crocus City Kongre ve Fuar merkezine düzenlenen terör saldırısında ölü sayısı 137'ye çıktı.

Rusya Soruşturma Komitesi’nin bildirmesine göre şu ana kadar 68 cesedin kimliği belirlendi. Geriye kalan mağdurların genetik incelemeleri ise sürüyor. Ayrıca 182 kişinin hastane tedavisi devam ediyor. Şimdiye kadar 32 kişi taburcu edildi.

Ayrıca olay yerinde "saldırganların silahlandırıldığı 4 takım savaş mühimmatı, 500'den fazla fişek ve 28 şarjör, 2 Kalaşnikof saldırı tüfeğinin" ele geçirildiği belirtildi.

Ayrıca güvenlik güçleri, terör saldırısının şüphelilerini gözaltına alırken, Soruşturma Komitesi'nden yapılan basın açıklamasında, şüphelilerden Makarov tabancası ve Kalaşnikof saldırı tüfeği şarjörünü ele geçirdiğini belirtti.

Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturma Komitesi bu kişilerin gözaltına alınmasını talep etti. Terör saldırısının ilk zanlısı adliyeye getirildi.

Davanın ilk sanığı Mirzoyev suçunu itiraf etti

Crocus City Hall konser salonundaki terör saldırısının ilk sanığı olan Tacikistan vatandaşı Dalerdjon Mirzoyev suçunu tamamen itiraf etti ve tutuklandı.

Mahkeme, Mirzoyev'in tutuklu olarak yargılanmasına hükmetti.
Mahkeme kapalı kapılar ardında yapıldı. Duruşmada zanlı, Tacikçe tercüman aracılığıyla soruları yanıtladı.

Dalerjon Mirzoev 32 yaşında ve dört küçük çocuğu var. Sanığın Novosibirsk'te üç aylık kaydı vardı ancak süresi dolmuştu.
Moskova Basmanny Mahkemesi’nde şu ana kadar Dalerjon Mirzoev ve Saidakram Rachabalizod'un tutuklanması için duruşma sürüyor.

İkinci sanık da tutuklandı

Mahkeme, Crocus City Hall konser salonundaki terör saldırısının ikinci sanığı Saidakram Raçabalizod’un da tutuklu yargılanmasına karar verdi. İkinci sanığın da suçunun tamamını itiraf ettiği öğrenildi.

Terör saldırısına karışan 4 şüphelinin de aralarında bulunduğu toplam 11 kişi gözaltına alındı. Zanlılar organize bir grubun parçası olarak bir ve birden fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısı gerçekleştirmekle suçlanıyorlar.
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