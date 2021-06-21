Samanyolu Haber /Gündem / Kaçırılan Selahattin Gülen'in ifadesinden ilk detaylar /21 Haziran 2021 09:44

Kaçırılan Selahattin Gülen'in ifadesinden ilk detaylar

Kenya’dan MİT operasyonuyla kaçırılarak Türkiye’ye getirilen Fethullah Gülen Hocaefendi’nin yeğeni öğretmen Selahaddin Gülen’e sorgusunda, yaptığı bağışların sorulduğu ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Nordic Monitor’un yayınladığı sorgu tutanaklarına göre ‘terör örgütü yöneticisi’ olmakla suçlanan Gülen’e, sendika üyeliği, Bank Asya’daki maaş hesabı ve ulusal ve uluslararası yardım derneklerine yaptığı bağışlar sorulmuş.

Nordic Monitor’ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda şu ifadeler kullanılıyor:

“Nordic Monitor, hakkında iade edilmeme kararına rağmen MİT tarafından Kenya’dan kaçırılarak Türkiye’ye getirilen Fethullah Gülen’in yeğeni Selahaddin Gülen’in ifadelerine ulaştı. Gülen’e sendika üyeliği, Bank Asya ve yaptığı bağışlar sorulmuş.

Terör örgütü kurmak ve yönetmek suçundan gözaltına alındığı kayda geçirilen Selahaddin Gülen’e cemaatin tepe yöneticisi olduğu iddiasıyla birçok isimle neden irtibatlı olduğu da soruluyor. Gülen ismi geçenlerin akrabaları olduğu cevabını veriyor.

İfadede önceki kaçırmalarda olduğu gibi CMK avukatının imzası bulunuyor. MİT tarafından son şekli verilen ve gizlilik kararı gereği birçok sayfası kapatılan belgede Cevdet Türkyolu ve Mustafa Özcan gibi isimlerle ilgili ibarelerin geçtiği Nordic Monitor tarafından teyit edildi.

İfade ile ilgili hükümete ait medya organlarında çeşitli haberler çıkmış, 3 Mayıs’ta kaçırılarak Türkiye’ye getirilen Gülen’in 222 isimle ilgili bilgiler verdiği iddia edilmişti. Hatta Gülen’in Kenya’da değil tatil amacıyla gittiği Uzakdoğu’da gezerken yakalandığı belirtilmişti.

Nordic Monitor’ün ulaştığı belgelerde Gülen’e 2009’da açılan Bank Asya’daki para hareketleri soruluyor. Gülen, Aziziye Koleji’nde öğretmen olarak çalıştığı için yatırılan paranın maaşı olduğunu belirtiyor.Öğretmen olduğu için PAK Eğitim-İş Sendikası’na üye olduğunu ifade ediyor.

İfadenin en skandal kısımlarından bir tanesi de Yunanistan’da zor durumda olan sığınmacıları gündeme getirmek ve destek sağlamak Belçika’dan Almanya’ya yapılan yardım yürüyüşüne destek sağlayanların fişlenmiş olması.

MİT görevlileri Gülen’e uluslarası yardım toplama platformu TotalGiving’e 2019 yılında yabancı ülke vatandaşlarının da katıldığı bu yürüyüş için yapmış olduğu yardımı sordu. MİT’in ismini anonim olarak belirtmeyen bağışçıları listelediği ve takip ettiği ortaya çıkmış oldu.”

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kaçırılan Selahattin Gülen'in ifadesinden ilk detaylar Sonraki Haber >>

Dünya rekoru denerken hayatını kaybetti

Dünya rekoru denerken hayatını kaybetti

Çocuklara rağmen kurşun yağdırdı...

Çocuklara rağmen kurşun yağdırdı...

Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı

Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı

Cadı avının Türkiye'yi getirdiği nokta!

Cadı avının Türkiye'yi getirdiği nokta!

AKP binasına molotof atan provokatör AKP'li ilçe yöneticinin yeğeni çıktı

AKP binasına molotof atan provokatör AKP'li ilçe yöneticinin yeğeni çıktı

“Erdoğan ve Fidan cadı avını Orta Asya ve Balkanlara yaymak istiyor”

“Erdoğan ve Fidan cadı avını Orta Asya ve Balkanlara yaymak istiyor”

Kaçırmalar Avustralya devlet televizyonunda: Kaçırmayla övünme arsızlığı gösteriyorlar

Kaçırmalar Avustralya devlet televizyonunda: Kaçırmayla övünme arsızlığı gösteriyorlar

Dünya rekoru kırmak isterken hayatını kaybetti

Dünya rekoru kırmak isterken hayatını kaybetti

İmamoğlu, hakaret edip tazminatı ödemeyen Akit TV'ye haciz koydurdu

İmamoğlu, hakaret edip tazminatı ödemeyen Akit TV'ye haciz koydurdu

İşte günün özeti

İşte günün özeti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:52:16