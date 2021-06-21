Kaçırılan Selahattin Gülen'in ifadesinden ilk detaylar

Nordic Monitor’un yayınladığı sorgu tutanaklarına göre ‘terör örgütü yöneticisi’ olmakla suçlanan Gülen’e, sendika üyeliği, Bank Asya’daki maaş hesabı ve ulusal ve uluslararası yardım derneklerine yaptığı bağışlar sorulmuş.







Nordic Monitor’ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda şu ifadeler kullanılıyor:





“Nordic Monitor, hakkında iade edilmeme kararına rağmen MİT tarafından Kenya’dan kaçırılarak Türkiye’ye getirilen Fethullah Gülen’in yeğeni Selahaddin Gülen’in ifadelerine ulaştı. Gülen’e sendika üyeliği, Bank Asya ve yaptığı bağışlar sorulmuş.





Terör örgütü kurmak ve yönetmek suçundan gözaltına alındığı kayda geçirilen Selahaddin Gülen’e cemaatin tepe yöneticisi olduğu iddiasıyla birçok isimle neden irtibatlı olduğu da soruluyor. Gülen ismi geçenlerin akrabaları olduğu cevabını veriyor.





İfadede önceki kaçırmalarda olduğu gibi CMK avukatının imzası bulunuyor. MİT tarafından son şekli verilen ve gizlilik kararı gereği birçok sayfası kapatılan belgede Cevdet Türkyolu ve Mustafa Özcan gibi isimlerle ilgili ibarelerin geçtiği Nordic Monitor tarafından teyit edildi.





İfade ile ilgili hükümete ait medya organlarında çeşitli haberler çıkmış, 3 Mayıs’ta kaçırılarak Türkiye’ye getirilen Gülen’in 222 isimle ilgili bilgiler verdiği iddia edilmişti. Hatta Gülen’in Kenya’da değil tatil amacıyla gittiği Uzakdoğu’da gezerken yakalandığı belirtilmişti.





Nordic Monitor’ün ulaştığı belgelerde Gülen’e 2009’da açılan Bank Asya’daki para hareketleri soruluyor. Gülen, Aziziye Koleji’nde öğretmen olarak çalıştığı için yatırılan paranın maaşı olduğunu belirtiyor.Öğretmen olduğu için PAK Eğitim-İş Sendikası’na üye olduğunu ifade ediyor.





İfadenin en skandal kısımlarından bir tanesi de Yunanistan’da zor durumda olan sığınmacıları gündeme getirmek ve destek sağlamak Belçika’dan Almanya’ya yapılan yardım yürüyüşüne destek sağlayanların fişlenmiş olması.





MİT görevlileri Gülen’e uluslarası yardım toplama platformu TotalGiving’e 2019 yılında yabancı ülke vatandaşlarının da katıldığı bu yürüyüş için yapmış olduğu yardımı sordu. MİT’in ismini anonim olarak belirtmeyen bağışçıları listelediği ve takip ettiği ortaya çıkmış oldu.”



