Samanyolu Haber /Gündem / Kadıköy'de 'geçinemiyoruz' eylemi /07 Ocak 2022 23:51

Kadıköy'de 'geçinemiyoruz' eylemi

Elektrik ve doğalgaz fatularına yansıtılan zamların protesto edildiği Kadıköy'de vatandaşlar bir araya gelerek bir eylem düzenledi.

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Cumhuriyet'te yer alan ve Alican Polat imzası taşıyan habere göre uzun zamandır art arda gelen ağır zamlar ve yüksek enflasyonun altında ezilen yurttaşlardan gelen 'Geçinemiyoruz' sesleri her geçen gün daha da yükseliyor.

Kadıköy'de toplanan Geçinemiyoruz Hareketi üyesi yurttaşlar, Bahariye caddesinde bir araya gelerek yılbaşında gelen elektrik ve doğalgaz zamlarına tepki gösterdiler.

KAMULAŞTIRMA TALEBİ

Bu zamlarla artık ısınmanın, elektrik kullanmanın imkansızlaştığına dikkat çekilen eylemde battaniye ve mum ışığı ile halkın yaşadığı sorunlar anlatıldı. Eylemi izleyenlere ve Bahariye Caddesi'nden geçenlere evlerinde kullanmak için askıda mum dağıtıldı.

4 kişilik bir ailenin asgari yaşam standartları için tüketeceği varsayılan 230 kwhlık elektrik faturasının  yüzde 72 zamla 364 TL'ye yükseldiğini ifade eden yurttaşlar, başta elektrik ve doğalgaz olmak üzere temel ihtiyaçlara yapılan zamların geri çekilerek enerji ve doğalgaz şirketlerinin kamulaştırılmasını talep ettiler.
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