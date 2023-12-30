Samanyolu Haber /Dünya / Kadın başbakana ilginç ödül: Yılın erkeği /30 Aralık 2023 18:35

Kadın başbakana ilginç ödül: Yılın erkeği

İtalya'nın aşırı sağcı kadın Başbakanı Meloni'ye bir gazete tarafından "Yılın Erkeği" ödülü verilmesi tartışma çıkardı.

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İtalya'nın ilk kadın Başbakanı Giorgia Meloni, aşırı sağcı Libero Quotidiano gazetesi tarafından "Yılın Erkeği" seçildi.

Gazete, Meloni'ye verilen bu unvanla ilgili olarak "Savaş zamanlarında savaşmasını bilen birini seçtik" ifadelerini kullandı. Gazetenin başyazısında da 46 yaşındaki İtalya Başbakanı'nın "cinsiyetler savaşını kazandığı ve cam tavanı yok ettiği" belirtildi.

Gazetedeki başyazının Meloni'nin eski halkla ilişkiler müdürü tarafından yazılması dikkat çekti.

Birçok muhalif ise gazetenin bu hakerektini yerden yere vurdu. Birçok kadın siyasetçi, savaşçı olduğu için Meloni'nin "Yılın Erkeği" seçilmesinin erkeklerin daha güçlü olduğu algısından kaynaklandığını söyledi.

Merkez soldaki Demokrat Parti üyesi milletvekili Elly Schlein, "Bugün sağcı bir gazete bize siyaset ve iktidarın erkekler için olduğunu açıkladı. Bence bu bir boyun eğme" dedi. Yeşiller ve Sol İttifakı'ndan milletvekili Elisabetta Piccolotti de bu bakış açısının "erkeklerin üstün olduğu" düşüncesinin yansıması olduğunu vurguladı.

Aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi lideri Meloni, geçen sene ekimde seçimleri kazanarak iktidara gelmişti.
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