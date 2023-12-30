Süper Kupa soruşturması: Azad Yılmaz gözaltına alındı





Milli, manevi ve dini değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik eden şüpheli adalete teslim edilmiştir.

Süper Lig 2022-23 Sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynayacağı Süper Kupa finali iptal edildi.Suudi Arabistan'da Galatasaray ve Fenerbahçe, Atatürk tişörtü ve Ulu Önder’in sözlerinin yer aldığı pankartla sahaya çıkma isteği Suudi yetkililerce kabul edilmedi. Bunun üzerine Türk futbolunun iki dev ekibi sahaya çıkmama kararı aldı.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iptal edilen Süper Kupa finali ile ilgili paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.Bakan Tunç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:Süper Kupa Finalinin ertelenmesi sonrasında bazı sosyal medya hesaplarından provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Tespit edilen şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler devam etmektedir.Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da "Gereği yapıldı" başlığıyla paylaştığı açıklamada bir kişinin paylaşımlarından dolayı gözaltına alındığını bildirdi. Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Final maçının ertelenmesi sonrası sosyal medya platformları üzerinden, dini ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, hakaret ve provakasyon içerikli paylaşımda bulunan Ö.B.Ç. isimli şahıs gözaltına alınmıştır. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca yapılan incelemeler devam etmektedir.Yerlikaya daha sonra yaptığı paylaşımda sosyal medya fenomeni Azad Yılmaz'ın gözaltına alınma görüntülerine yer verdi.Yerlikaya "Yayınlanan küfürlü video nedeniyle A.Y. adlı şahıs 'Halkı Kim Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçundan Samsun’da gözaltına alınmıştır. Halkımız arasında nifak tohumları eken, başka halklara hakaret eden, milli, manevi ve dini değerlerimizi aşağılayanlar bir bir adalete teslim edilecektir" dedi.