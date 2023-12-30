Borsa İstanbul'da kayıp yılı

Piyasada, ABD ve Avrupa merkez bankalarının 2024 yılı sonuna kadar altışar faiz indirimi yapması fiyatlanıyor.







ABD'de Haziran 2022'de yüzde 9,1 ile 40 yılın zirvesine yükselen tüketici enflasyonu, Kasım 2023'te yüzde 3,1'e gerilemişti. Enflasyon, kasımda Euro Bölgesi'nde yüzde 2,4'e, İngiltere'de yüzde 3,9'a geriledi.





2023 yılında küresel hisse senedi piyasalarında son dört yılın en güçlü performansı kaydedilirken, Borsa İstanbul'da dolar bazlı kayıp yaşandı.Gelişmiş ülke borsaları için gösterge olan MSCI Dünya Endeksi, 2023 yılında yüzde 22'lik yükseliş gösterdi ve bu son dört yılın en yüksek seviyesi oldu.MSCI Dünya Endeksi'nde son iki aydaki yükseliş yüzde 16 oldu. Bu yükselişte, gelişmiş ülkelerde enflasyon baskılarının azalmasıyla birlikte ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının faizde zirveyi gördükleri ve 2024'ün ilk yarısında faiz indirimlerine başlayacakları yönündeki beklentiler etkili oldu.ABD'de New York Borsası'nın gösterge endeksi S&P 500'de son iki aydaki yükseliş yüzde 14'ü bulurken, 2023 yılındaki toplam yükseliş yüzde 24'e ulaştı.Yılın sonunda üste üste 9 haftayı artıda kapatarak 2004 yılı sonrasındaki en uzun haftalık yükseliş serisine imza atan S&P 500 endeksi, Ocak 2022'de gördüğü tarihi zirveye çok yaklaştı. S&P 500 endeksi geçen yıl yüzde 19,4 oranında gerilemişti.Teknoloji şirketlerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq Bileşik endeksinde bu yılki yükseliş yüzde 43'e ulaşarak son 20 yılın zirvesini gördü. Söz konusu endeks geçen yılı yüzde 33,1'lik kayıpla kapatmıştı.2022'yi yüzde 8,8'lik değer kaybıyla kapatan Dow Jones endeksi de bu yıl yüzde 13,7 oranında yükseldi.Öte yandan, bazı yatırımcılar, piyasalarda, ABD ekonomisi resesyona girmeden enflasyonun düşüş eğilimini sürdüreceği ve faiz indirimleri konusunda aşırı iyimser fiyatlama olduğu uyarısında bulunuyor.Fed'in faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörülerin güçlü kalması risk iştahını desteklemeyi sürdürürken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in martta yüzde 73 ihtimalle politika faizini düşürmeye başlayacağı tahmin ediliyor.Fed üyelerinin 2024'te 75 baz puanlık faiz indirimi beklentisine işaret eden 13 Aralık'taki Fed faiz kararı, piyasalarda pozitif havayı pekiştirmişti.Borçlanma maliyetlerinde 2024'te keskin düşüş olacağı yönünde artan beklentiler, hisse senedi piyasaları ile birlikte tahvillerde de ralli yaşanmasını beraberinde getirdi ve tahvil faizlerinde yılın son aylarında sert düşüşler görüldü. Ekimzde yüzde 5'in üzerinde olan ABD 10 yıllık Hazine tahvili faizi, dün yüzde 3,87'ye kadar geriledi.Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi söz konusu gelişmelere karşın yılın son çeyreğinde satış ağırlıklı bir seyir izlerken, yıllık bazda yüzde 35,6 yükselerek 7 bin 470 puana yükseldi. Endeks, dolar bazlı bakıldığında ise yatırımcısına yüzde 14,1 kaybettirdi.Yüzde 35,6'lık TL bazlı yükseliş, yüzde 62'lik enflasyonun çok altında kaldı.Sektör endeksleri incelendiğinde 2023'te yatırımcısına en çok kazandıran yüzde 166,4 ile sigorta, en fazla kaybettiren yüzde 19 ile madencilik oldu.Hisse bazında ise bu yıl BIST 100 endeksi içinde en çok kazandıran yüzde 603 ile Borusan Boru Sanayi, en fazla kaybettiren yüzde 67 ile Çan2 Termik Santrali oldu.2023 yılı en fazla halka arzın yapıldığı yıl olarak dikkati çekerken, 54 şirket toplamda 73,9 milyar liralık fon sağladı.BIST 100 endeksi 2022'de TL bazında yüzde 196,57, dolar bazında yüzde 112,4 oranında yükselerek dünyada liderliğe imza atmıştı.2022'de derin negatif faiz borsayı desteklerken, 2023'ün ikinci yarısında faizlerdeki hızlı yükseliş borsayı olumsuz etkiledi.