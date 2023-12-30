Mahkeme kararlarını uygulamayan gözlem kurulu 2.5 yıldır tahliyeleri erteliyor

Hak ihlalleri ile sık sık gündeme gelen Karabük T Tipi Cezaevi’nde kalan 13 mahpusun tahliyeleri ‘İyi halli olmadıkları’ gerekçesiyle İdare ve Gözlem Kurulu kararları ile ertelendi. Kurulun verdiği kararlar nedeniyle son 2.5 buçuk yıldır hiçbir siyasi mahpus tahliye edilmedi.





Mezopotamya Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, soyut yorumlarla “iyi halli olmadıkları” gerekçeleriyle tutukluların tahliyelerinin önüne geçen Kurul, ceza erteleme sürelerini en ileri tarihe attı. Öyle ki bu 13 tutsaktan 6’sına dair karar tek seferde 12 ay sonrasına ertelendi. Kurul’un bu kararları nedeniyle cezalarını infazları tamamlamış olmalarına rağmen hiçbir siyasi tutsak tahliye edilmedi.





Cezaevinde İGK’nin infazını ertelediği siyasi tutukların isimleri ve ertelenme süreleri şu şekilde: Şirin Taşdemir 6 ay, Hakkı Aygün 6 ay, Halil Temel 6 ay, Kadri Alkoç 3 ay, Ahmet Bayna 3 ay, Ejder Doğan 15 ay, Ali Koç 15 ay, Mehmet Sarıaltun, 15 ay, Abdullah Ok 9 ay, Aydın Kudat 15 ay, Abdurrahman Güner 15 ay, Mustafa Karakaya 12 ay ve Adem Oktay 6 ay.





Siyasi tutsakların cezaevi yöneticilerinin tehditlerine maruz kalması da söz konusu. Tutsaklar, avukatları aracılığı ile kamuoyuna gönderdikleri mesajda cezaevi birinci ve ikinci müdürleri olan M.Ö ile F.Ç’nin kendilerine “Hiçbir şekilde sizlere iyi hal raporu vermeyeceğiz. İnfazınızı yakacağız” şeklinde tehditlerde bulunduğunu aktardı.





İdare ve Gözlem Kurulu, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını dahi tanımama noktasına geldi. AYM’nin “örgüte üye olmamak ile birlikte örgüt adına suç işlemek” suçunu düzenleyen düzenlemeyi iptal etmesi üzerine, bu yasa maddesinden hükümlü bulunan Ahmet Bayna isimli siyasi tutsak, tahliye talebiyle 15 Aralık’ta mahkemeye başvuruda bulundu. 19 Aralık’ta kararını veren mahkeme, Bayna’nın tahliyesine karar verdi. Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu, Bayna’nın “iyi halli” olmadığını ileri sürerek mahkemenin kararını uygulamadı. Bunun üzerine Bayna, avukatları aracılığıyla Karabük İnfaz Hakimliği’ne başvuruda bulundu. Hakimlik ise İdare ve Gözlem Kurulu’nun kararını usul ve yasaya uygun buldu.