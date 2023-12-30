Yargı Süper Kupa’dan darbe çıkarma peşinde: Paylaşımlar için soruşturma başlatıldı

Bold Medya'da yer alan habere göre Suudi Arabistan’da oynanması planlanan ancak dün öğleden sonra başlayan tartışmaların ardından ertelenen Süper Kupa finaline ilişkin yapılan paylaşımlar takibe alındı.





Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Süper Kupa Finali’nin iptal olmasıyla ilgili paylaşımlara soruşturma başlatıldığını duyurdu. Tunç soruşturmalarla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Süper Kupa Finalinin ertelenmesi sonrasında bazı sosyal medya hesaplarından provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Tespit edilen şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler devam etmektedir.”





Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da dün akşam oynanması planlanan Süper Kupa maçı, öğle saatlerinden itibaren başlayan tartışmaların ardından oynanamadı. Süper Kupa finalinin Riyad’da oynanma planı, kulüplerin maça Atatürk tişörtleri ve ‘Yurtta sulh cihanda sulh’ yazılı pankart ile çıkma taleplerinin Suudi yetkililer tarafından kabul edilmemesi üzerine iptal edildi.