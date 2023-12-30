Samanyolu Haber /Gündem / Yargı Süper Kupa’dan darbe çıkarma peşinde: Paylaşımlar için soruşturma başlatıldı /30 Aralık 2023 16:59

Yargı Süper Kupa’dan darbe çıkarma peşinde: Paylaşımlar için soruşturma başlatıldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Süper Kupa Finali'nin iptal olması sonrası sessizliğini korurken, yargının iptal olan maçla ilgili paylaşımlar hakkında soruşturma başlattığı ortaya çıktı.

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Bold Medya'da yer alan habere göre Suudi Arabistan’da oynanması planlanan ancak dün öğleden sonra başlayan tartışmaların ardından ertelenen Süper Kupa finaline ilişkin yapılan paylaşımlar takibe alındı.

CUMHURİYET SAVCILIKLARI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Süper Kupa Finali’nin iptal olmasıyla ilgili paylaşımlara soruşturma başlatıldığını duyurdu. Tunç soruşturmalarla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Süper Kupa Finalinin ertelenmesi sonrasında bazı sosyal medya hesaplarından provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Tespit edilen şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler devam etmektedir.”

MAÇ TİŞÖRT VE PANKART KRİZİ SONRASI İPTAL EDİLMİŞTİ

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da dün akşam oynanması planlanan Süper Kupa maçı, öğle saatlerinden itibaren başlayan tartışmaların ardından oynanamadı. Süper Kupa finalinin Riyad’da oynanma planı, kulüplerin maça Atatürk tişörtleri ve ‘Yurtta sulh cihanda sulh’ yazılı pankart ile çıkma taleplerinin Suudi yetkililer tarafından kabul edilmemesi üzerine iptal edildi.
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