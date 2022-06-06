Kadirov'dan büyük tehdit: Teslim olun, aksi halde öleceksiniz!

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde üçüncü ay geride kalırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sadık müttefiki Çeçen lider Ramazon Kadirov da tehditlerine devam ediyor.







Son olarak Polonya’yı ‘askeri harekat başlatmakla’ tehdit eten Kadirov, bu kez Ukraynalıların yakında ‘gerçek bir özel operasyon’ göreceğini söyledi.





Sözcü'nün haberine göre video paylaşan Kadirov, “Önümüzdeki günler içerisinde gerçek bir özel operasyon göreceksiniz” dedi. Ukraynalıları ‘şeytanlar’ olarak nitelendiren Kadirov, ‘Şeytanlar, sadece ele geçirdiğimiz şehirlerden değil, tüm Ukrayna’dan temizlenecek. Nasıl kaçtıklarınızı göreceksiniz. Biz bu yüzden hazırlanıyoruz.” dedi.





ZELESNKİY’İ DE TEHDİT ETTİ: AKSİ HALDE ÖLÜRSÜN

Kadirov, videoda, önümüzdeki günlerde yeni taktikleri de savaş alanında devreye sokacaklarını duyurdu.





Kadirov, Özel harekatın yürütülmesinde daha etkili ve daha hızlı sonuç almak için adımlarımızı hızlandırdık. İfadelerimin teyidi olarak, Nazilerin ve şeytanların teçhizatlarının nasıl yok edildiğini video kanıtlarla göstereceğim.” dedi.





Kadirov, yayınladığı videoda Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy’i de hedef aldı. Kadirov, “Zelensky’yi son kez uyarıyorum! Ellerinizi kaldırın ve teslim olun. Aksi halde öleceksiniz.” dedi.





Geçen hafta Kadirov, Ukrayna’ya silah desteğini sürdürdükleri sürece Polonya’ya saldırmaya hazır olduklarını dile getirmişti. Kadirov, “Ukrayna’dan sonra komuta bize verilirse, altı saniye içinde size neler yapabileceğimizi göstereceğiz” demişti.