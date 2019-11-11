Samanyolu Haber /Gündem / Kaftancıoğlu’nun korumaları geri çekildi /11 Kasım 2019 18:49

Kaftancıoğlu’nun korumaları geri çekildi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen koruma polislerinin geri çekildiği öğrenildi. Olaya tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek konuyu TBMM gündemine taşıdı. Kaftancıoğlu ise olayla ilgili, "Demirden korksaydım trene binmezdim" yorumunda bulundu.

SHABER3.COM

Korumalarının geçen cumartesi günü toplantı sırasında yaptığı tebligata göre, Kaftancıoğlu için ‘Emniyet’in Koruma Şubesi’ tarafından sağlanan iki kişilik koruma ekibi geri çekildi.

Seçim sürecinde ve sonrasında tehditler aldığı gerekçesiyle kendisine Emniyet Müdürlüğü tarafından sağlanan koruma desteğinin, 9 Kasım’da sona erdirildiği belirtilen Canan Kaftancıoğlu ile ilgili TBMM’de soru önergesi verildi.

Kaftancıoğlu: Demirden korksaydım trene binmezdim
Koruma ekiplerinin geri çekilmesi sonrası açıklamada bulunan Canan Kaftancıoğlu, “Yaklaşık 2 yıldır gece gündüz demeden birlikte çalıştığımız ve ailemden biri olarak kabul ettiğim emniyet müdürlüğünün çok kıymetli mensuplarına en içten teşekkürlerimi sunarım. Karara gelince, benim için teferruattır demirden korksaydım trene binmezdim” açıklamasını yaptı.

Olay sonrasında TBMM’de soru önergesi veren CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, İçişleri Bakanlığı’na geri çekmenin gerekçesini sordu.

Canan Kaftancıoğluolayla ilgili, "Demirden korksaydım trene binmezdim" yorumunda bulundu.




Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kaftancıoğlu’nun korumaları geri çekildi Sonraki Haber >>

Anne sütünden mahrum bebekler için 'özgürlük' dediler

Anne sütünden mahrum bebekler için 'özgürlük' dediler

Konya Valisi öğretmeni fırçaladı

Konya Valisi öğretmeni fırçaladı

Meydanlarda hapisteki bebekleri anlattılar

Meydanlarda hapisteki bebekleri anlattılar

Yandaş yazarın zor anları

Yandaş yazarın zor anları

Tutsak bebeklerin Avrupa Parlamentosundaki sesi oldu

Tutsak bebeklerin Avrupa Parlamentosundaki sesi oldu

KHK'lıları mezarda göreve iade ettiler

KHK'lıları mezarda göreve iade ettiler

Özgürlük yolcularının şarkısı...

Özgürlük yolcularının şarkısı...

Ağabeyim çok hasta, ne olur onun için bir şeyler yapın...

Ağabeyim çok hasta, ne olur onun için bir şeyler yapın...

İstanbul'da eski istihbaratçıya suikast!

İstanbul'da eski istihbaratçıya suikast!

Erdoğan'a canlı yayında TL dersi!

Erdoğan'a canlı yayında TL dersi!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:33:52