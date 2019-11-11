Kaftancıoğlu’nun korumaları geri çekildi

Korumalarının geçen cumartesi günü toplantı sırasında yaptığı tebligata göre, Kaftancıoğlu için ‘Emniyet’in Koruma Şubesi’ tarafından sağlanan iki kişilik koruma ekibi geri çekildi.





Seçim sürecinde ve sonrasında tehditler aldığı gerekçesiyle kendisine Emniyet Müdürlüğü tarafından sağlanan koruma desteğinin, 9 Kasım’da sona erdirildiği belirtilen Canan Kaftancıoğlu ile ilgili TBMM’de soru önergesi verildi.





Kaftancıoğlu: Demirden korksaydım trene binmezdim

Koruma ekiplerinin geri çekilmesi sonrası açıklamada bulunan Canan Kaftancıoğlu, “Yaklaşık 2 yıldır gece gündüz demeden birlikte çalıştığımız ve ailemden biri olarak kabul ettiğim emniyet müdürlüğünün çok kıymetli mensuplarına en içten teşekkürlerimi sunarım. Karara gelince, benim için teferruattır demirden korksaydım trene binmezdim” açıklamasını yaptı.





Olay sonrasında TBMM’de soru önergesi veren CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, İçişleri Bakanlığı’na geri çekmenin gerekçesini sordu.





Canan Kaftancıoğluolayla ilgili, "Demirden korksaydım trene binmezdim" yorumunda bulundu.

















