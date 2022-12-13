Kaftancıoğlu'ndan İmamoğlu'na destek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, “Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği” iddiasıyla yargılanmasına yarın devam edilecek.







CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından İmamoğlu'na destek paylaşımında bulundu.





"İSTANBUL YARGILANIYOR"

Kaftancıoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Sadece İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu değil, 16 milyon İstanbullunun iradesi ve İstanbul yargılanıyor” dedi.





Başta CHP’liler olmak üzere birçok sosyal medya kullanıcısı “İstanbulYargılanıyor” etiketiyle Twitter’dan paylaşımda bulundu.





"SİYASİ HAKLARINDAN MAHRUM EDİLMEK İSTENİYOR"

İBB'den yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı;





"İstanbulluların iradesi yargılanıyor. 16 milyon İstanbullunun oylarıyla 2 kez seçilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi haklarından mahrum edilmek isteniyor."