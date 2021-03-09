Samanyolu Haber /Gündem / Kaftancıoğlu'ndan 'parti içi soruşturma başlatıldı" açıklaması /09 Mart 2021 21:50

Kaftancıoğlu'ndan 'parti içi soruşturma başlatıldı" açıklaması

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, görevli başörtülü kadına hakaret ettiği belirtilen CHP Bahçelievler Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakkı T. ile ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "4 Mart 2021 tarihinde Covid-19 testi yapıldığı sırada görevli başörtülü kadına hakaret ettiği iddia edilen Bahçelievler Belediyesi Meclis Üyemizle ilgili parti içi soruşturma başlatıldı" açıklaması yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Bahçelievler Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Hakkı T. ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kaftancıoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında şunları belirtti:

"4 Mart 2021 tarihinde Covid-19 testi yapıldığı sırada görevli başörtülü kadına hakaret ettiği iddia edilen Bahçelievler Belediyesi Meclis Üyemizle ilgili, konu yargıya intikal ettiği ve haberdar olunduğu andan itibaren parti içi soruşturma başlatılmış olup, soruşturma ilgili kurullarımız tarafından titizlikle yürütülmektedir."
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