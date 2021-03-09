Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'deki son veriler paylaşıldı: 66 ölüm, 13 bin 755 yeni vaka /09 Mart 2021 21:45

Türkiye'deki son veriler paylaşıldı: 66 ölüm, 13 bin 755 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koroanvirüs verileri paylaşıldı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 66 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 13 bin 755 kişiye vaka, 801 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. 

Koronavirüs nedeniyle 29 bin 160 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 807 bin 387'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 8 bin 639 oldu.  

AĞIR HASTA SAYISI BİN 289

Tabloya göre, toplam test sayısı 34 milyon 403 bin 108, toplam ağır hasta sayısı bin 289, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 640 bin 669, bugünkü test sayısı 140 bin 828 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 9 Mart 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:

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