Kaftancıoğlu'ndan sonra İyi Parti İl Başkanı'nın da korumaları kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun ardından, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun da koruma kararını kaldırdı.







Kavuncu kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Kavuncu İstanbul Valiliği’ne bağlı İl Koruma Komisyonu’nun şahsına vermiş olduğu koruma kararının İçişleri Bakanlığı Merkez Koruma Komisyonu tarafından gerekçe dahi bildirilmeden kaldırıldığını söyledi, 10 ay boyunca güvenliğini sağlayan polislere teşekkür etti.





Kavuncu, “Alınan bu gerekçesiz karar, devlet kurumları arasındaki çelişkiyi ve belirsizliği her zamanki gibi ortaya koymaktadır. Ancak herkes şundan emin olsun ki; Allah’tan başka korkumuz zaten yoktur, en büyük güvencemiz de milletimizin dualarıdır!” dedi.