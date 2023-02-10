Kahramanmaraş depreminde yıkılan Suriye’de son durum: Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Suriye’de İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus illerinde arama kurtarma çalışmaları 6 Şubat’tan bu yana sürüyor.





Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), yerel yetkililer, sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye’nin İdlib ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları bölgelerinde en az 2 bin 166 kişi öldü, 2 bin 950’den fazla kişi yaralandı.





SANA’nın haberine göre, depremde Halep, Lazkiye, Hama ve Tartus illerinde rejim kontrolündeki bölgelerde 1387 kişi öldü, 2 bin 326 kişi yaralandı.Yaralılar, sağlık merkezlerinde tedavi görüyor.





“ACİL YARDIM” ÇAĞRISI





Evleri yıkılan veya zarar gören binlerce depremzede, geceyi sokaklarda, camilerde veya derme çatma çadırlarda geçiriyor.





Suriye’nin kuzeyindeki bölgelerde Beyaz Baretliler ve benzeri sivil toplum kuruluşları, “acil yardım” çağrısında bulunuyor.