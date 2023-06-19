Kahramanmaraş’ta korkutan deprem

Kahramanmaraş’ta deprem oldu. Saat 21.31’de Göksun ilçesinde meydana gelen deprem 4.7 büyüklüğünde gerçekleşti.



Yerin 7.1 kilometre derinliğindeki deprem çevre illerden de hissedildi.



AFAD’DAN AÇIKLAMA



AFAD’dan depremle ilgili yapılan açıklamada “Kahramanmaraş ili Göksun ilçesinde saat 21.31'de 4.7 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz” denildi.



KANDİLLİ: DEPREM 4.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE



Kandilli Rasathanesi ise deprem 4.6 büyüklüğünde ve yerin 5.3 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu.