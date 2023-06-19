Samanyolu Haber /Gündem / Kahramanmaraş’ta korkutan deprem /19 Haziran 2023 22:16

Kahramanmaraş’ta korkutan deprem

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 21.31'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği belirtildi.

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Kahramanmaraş’ta deprem oldu. Saat 21.31’de Göksun ilçesinde meydana gelen deprem 4.7 büyüklüğünde gerçekleşti.

Yerin 7.1 kilometre derinliğindeki deprem çevre illerden de hissedildi.

AFAD’DAN AÇIKLAMA

AFAD’dan depremle ilgili yapılan açıklamada “Kahramanmaraş ili Göksun ilçesinde saat 21.31'de 4.7 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz” denildi.

KANDİLLİ: DEPREM 4.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Kandilli Rasathanesi ise deprem 4.6 büyüklüğünde ve yerin 5.3 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu.
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