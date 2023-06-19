Samanyolu Haber /Gündem / Trafik kurallarını hatırlattığı için darp edilen ünlü oyuncu hastanelik oldu /19 Haziran 2023 22:22

Trafik kurallarını hatırlattığı için darp edilen ünlü oyuncu hastanelik oldu

Oyuncu Özgür Erberk, trafik kurallarını hatırlattığı için hastanelik oldu. Erberk, "Bu ülkede şansa yaşıyoruz, bıktım bu ülkedeki gündelik saçmalıklardan" dedi.

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Sözcü'de yer alan habere göre çok sayıda televizyon dizisinde rol alan oyuncu Özgür Özberk, yaya şeridine hızlı giren bir aracın şoförünü uyardığı için darbedildiğini söyledi.

Sedyede boyunluk takılı bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Özgür Erbek şunları yazdı:

“Yaya şeridine hızla giren araca kardeşim dikkat etsene dediğim için darbedildim. Yerde kafama tekme yedim ve kaldırıma kafamı çarptım. Yeminle bu ülkede şansa yaşıyoruz. Problem Suriyeli, Afgan problemi değil. Vicdan problemi… İyiyim ama bıktım bu ülkedeki gündelik saçmalıklardan. Siz siz olun gözünüzü dört açın ve gereksiz tartışmalara girmeyin. Seviyorum hepinizi.”
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