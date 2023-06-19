Trafik kurallarını hatırlattığı için darp edilen ünlü oyuncu hastanelik oldu

Sözcü'de yer alan habere göre çok sayıda televizyon dizisinde rol alan oyuncu Özgür Özberk, yaya şeridine hızlı giren bir aracın şoförünü uyardığı için darbedildiğini söyledi.



Sedyede boyunluk takılı bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Özgür Erbek şunları yazdı:



“Yaya şeridine hızla giren araca kardeşim dikkat etsene dediğim için darbedildim. Yerde kafama tekme yedim ve kaldırıma kafamı çarptım. Yeminle bu ülkede şansa yaşıyoruz. Problem Suriyeli, Afgan problemi değil. Vicdan problemi… İyiyim ama bıktım bu ülkedeki gündelik saçmalıklardan. Siz siz olun gözünüzü dört açın ve gereksiz tartışmalara girmeyin. Seviyorum hepinizi.”