Samanyolu Haber /Gündem / Kaldığı yerden devam: 'Diploması olsaydı Türkiye’nin her yerine afişi asılırdı' /22 Kasım 2022 17:27

Kaldığı yerden devam: 'Diploması olsaydı Türkiye’nin her yerine afişi asılırdı'

Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklanan ve ardından tahliye edilen Ekmek Üreticileri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, tutuklanma sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Ekmek Üreticileri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, katıldığı bir televizyon programında “Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor” ifadeleri üzerine hakkında soruşturma başlatılıp gözaltına alınmıştı.

Kolivar, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmiş ve daha önce attığı tweetler yüzünden ‘Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklanmıştı. Avukatı aracılığıyla yapılan itiraz sonucu Kolivar'ın tahliye edilmesine karar verilmişti.

Kolivar, tahliyesinden sonra ilk basın açıklamasını, avukatı Bilge Çiftçi ile birlikte, İstanbul Bayrampaşa’daki sendika binasında gerçekleştirdi.

“O AÇIKLAMAYI TÜBİTAK’TAN OKUMUŞTUM”
Tutuklanma sürecine ilişkin konuşan Kolivar, açıklamasına şöyle devam etti:

*O açıklamada ‘Türk milleti’ demiyorum, ‘toplumlar’ diyorum. Bunları ben TÜBİTAK’tan okumuştum. Eğer benim dediklerim suçsa, o zaman TÜBİTAK da yargılanmalı.

*Beni buradan yargılayamadılar, başlık ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ olarak değişti… (Eski sosyal medya paylaşımlarını kastederek) Ben sadece ‘Diploması yok’ dedim.

*Zaten diploması olsaydı Türkiye’nin her yerine diploma afişi asılırdı. Diploma sormanın suç olduğunu bilmiyordum… Ben hiçbir millete hakaret etmem. Ama millet başka, toplum başka.

“MAYA YÜZDE 300 ZAMLANDI, EKMEK YÜZDE 54”
Ekmek üretimindeki girdi maliyetlerindeki artıştan da dert yanan Kolivar, “Maya geçen sene Kasım ayında 75 liraydı. Şimdi 350 lira. Zam oranı yüzde 300. Ekmeğin geçen sene ağustos ayında kilosu 12.5 liraydı. Şimdi 19.46 lira. Zam oranı yüzde 54” dedi.


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